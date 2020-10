La Muestra de Artes Fantásticas llega a Santander con 9 compañías

Santander, 28 oct (EFE).- Nueve compañías españolas e internacionales participarán en la Muestra de Artes Fantásticas (MAF) de Santander, que celebrará del 20 al 22 de noviembre su 12 edición para abrir una "luz" a la cultura ante la actual pandemia, con 16 funciones de teatro gestual, marionetas, danza contemporánea o humor.

Los carromatos, el teatro en miniatura, las carpas o las caravanas serán sustituidas este año, debido al coronavirus, por espacios exteriores como el Parque Jado o el Anfiteatro del Centro Botín, o recintos más grandes como el Palacio de Festivales o el Paraninfo de la Magdalena.

Los artistas o compañías españolas La Tal, Leandro Clown, Jean Philippe Atchoum, Quico Cadaval, Zero en Conducta, Carlo Mô y La Chana Teatro, estarán con los checos Karromato y los franceses La Pendue en esta 12 edición del MAF, que su directora, Ana Lekube, ha reconocido que se ha tenido que cambiar "unas cuentas veces", pero cuyo desarrollo generará "una luz" esos días para el público.

En la Muestra de Artes Fantásticas se podrán ver las "magníficas" marionetas de madera de Karromato, unos artistas de la República Checa que pondrá en escena su "Circo de madera".

El "rey de los globos", Jean Philippe Atchoum, actuará con su "Latex king", mientras que Leandre Clown presentará el espectáculo "Fly me to the moon", que ha creado durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus y que pondrá en escena en el Anfiteatro del Centro Botín.

La compañía La Tal llega a Santander con otra obra para el público familiar que mezcla humor, poesía y ternura, "Italino Gran Hotel", y que representará para el público en el Paraninfo de la Magdalena, y el clown Carlos Mô tendrá un encuentro "a metro y medio" con su obra "eMe", en el Auditorio del Centro Botín.

La Chama Teatro representa este año en el Maf una nueva "Blancanieves", para público familiar, y tendrá el Palacio de Festivales para su puesta en escena, en el que también actuará Zero en Conducta con "Eh man hé".

Los franceses Le Pendue estará el 22 de noviembre en el Parque Jado donde, en dos representaciones, mostrarán al público la interacción "frenética" entre las marionetas y los manipuladores.

Y Quico Cadaval actuará en el Auditorio del Centro Botín, donde pondrá en escena su obra de humor "Complejo de Edipo".