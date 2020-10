La "nada convencional" compañía Los Excéntricos, sorprendida por premio Circo

Barcelona, 7 oct (EFE).- "Casi me he caído de la bicicleta cuando me he enterado de que nos habían dado el Premio Nacional de Circo", ha dicho a Efe la payasa Marceline Khan, que se ha mostrado "contenta y a la vez sorprendida" de que el galardón haya recaído en la "nada convencional" compañía Los Excéntricos, de la que forma parte.

"Nosotros somos muy libres y un poco marginales. Nos hemos quedado sólo tres y hacemos lo que queremos, sin director artístico, nos gusta así", ha explicado la artista, que cree que el camino que ellos han elegido "es maravilloso, pero tan bien muy duro" y, en estos casos, "es poco habitual que te reconozcan las instituciones".

Por eso se ha sorprendido al leer el acta del jurado del Premio Nacional de Circo y comprobar que "quien ha escrito eso, nos conoce muy bien".

Los Excéntricos se han alzado este miércoles con el Premio Nacional de Circo 2020, dotado con 30.000 euros, por haber sido "maestros y exploradores de nuevos formatos contemporáneos sin perder de vista los aspectos más tradicionales".

Así lo ha valorado el jurado de este galardón, que concede el Ministerio de Cultura y Deporte anualmente, y que también ha decidido otorgar a esta compañía el premio por "su capacidad de llevar a cabo un finísimo trabajo técnico y artístico que se caracteriza por su transversalidad y por su voluntad de no poner límites a la figura de la payasa y del payaso".

"Es cierto, nosotros hemos ido incluyendo nuevas técnicas y hemos superado los límites del payaso clásico, porque lo que queremos es hacer reír con un material bien trabajado", ha aclarado.

"Hacemos todas las locuras que queremos, pero el camino hasta aquí ha sido largo y a veces muy difícil", como ahora, que llevan más de ocho meses sin trabajar porque la pandemia les obligó a cancelar todas sus actuaciones.

La dotación económica llega "en el momento que más lo necesitamos", reconoce Khan, aunque "también necesitamos muchos volver a las giras y a viajar por el mundo, porque ésa es nuestra vida".

"Nosotros estamos en Cataluña y hemos actuado mucho por España, que nos encanta, pero echamos de menos viajar por el mundo porque es maravilloso poder conectar con públicos de lugares tan diferentes", ha señalado.

En su opinión, "ser payaso siempre ha sido duro, pero ahora es más difícil todavía", por eso aprecia este premio, que llega en un momento en el que "los artistas necesitamos mucho ánimo".

Los Excéntricos es una agrupación que nació en 1996 a partir de la unión del dúo "Marceline i Sylvestre" (Barcelona, 1983) y "Zaza", miembro fundador del Cirque Bidon (Francia, 1975), entre los que ya existía un vínculo profesional previo.

El carácter internacional de este equipo ha estado muy presente desde sus orígenes y entre sus creaciones destacan "Miscel·lánies", "La balsa", "Rapsodia in Clown", "Música Maestro!" y "Rococó Bananas", con las que han girado por el mundo entero.

También formaron parte del espectáculo "Love Dinner and Chaos" en el Teatro Zinzanni, en Seattle y San Francisco (USA); y han dirigido los espectáculos "CaVaret" en el Teatro-Circo Price de Madrid y "Blues de Circ", que se presentó en la sala Luz de Gas de Barcelona.

Conformado por músicos, equilibristas y malabaristas, este trío de payasos atípicos, poéticos y surrealistas renueva la figura del clown mediante una mezcla de modernidad y clasicismo.