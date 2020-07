La Ribot, Mathilde Monnier y Tiago Rodrigues abogan por repensar el mundo

Barcelona, 13 jul. (EFE).- La artista madrileña La Ribot, la coreógrafa francesa Mathilde Monnier y el actor y dramaturgo portugués Tiago Rodrigues se dirigen a las nuevas generaciones con su espectáculo "Please Please Please", que se presenta en el Grec Festival, y donde abogan por "repensar el mundo".

Entre los días 14 y 16 de julio se podrá ver este montaje en el Mercat de les Flors, con una escenografía que remite a una suerte de cucaracha, en la que danzan La Ribot y Monnier, en una "imploración a repensar y transformar el mundo", según han explicado ambas este lunes en rueda de prensa.

El trío se ha comprometido a "amar el desorden del cuerpo y las ideas" en un momento en el que creen hay que "reflexionar sobre el mundo del futuro" y en el que debe "preservarse la danza más indomable".

Por otra parte, La Ribot ha querido resaltar la "importancia" de que una ciudad como Barcelona, en plena pandemia de coronavirus, haya decidido seguir con la organización del Grec Festival por la oportunidad que supone para muchos artistas de trabajar después de meses de confinamiento.

El director del Grec Festival, Cesc Casadesús, también ha presentado este lunes el espectáculo circense de la francesa Compagnie XY, "Möbius", que se representará en el Teatre Grec los días 14 y 15 de julio.

Una de los integrantes del grupo, Peggy Donck, ha indicado que es el espectáculo "más coreográfico" de los que han creado y en el que estos acróbatas trabajan por primera vez con el coreógrafo Rachid Ouramdane, en una pieza que trata sobre la relación entre individuo y colectivo.

Diecinueve bailarines ocuparán el escenario en un montaje de danza aérea con el que Ouramdane quiere mostrar que "la comunidad está siempre, unos se ayudan con los otros".

Peggy Donck ha dicho que "Möbius" significa "infinito" y que se han inspirado "mucho en las bandadas de pájaros, que van moviéndose y encontrándose en el cielo".

Donck ha rememorado que la compañía funciona desde hace más de quince años como un colectivo: "Es nuestro principio de vida, todo lo decidimos en grupo, sin que haya ningún líder y en esta ocasión hemos contado con Rachid Ouramdane, con quien hemos trabajado la idea de los vuelos de pájaros y de la velocidad, con todas las acrobacias haciéndose con mucha rapidez".

La Compagnie XY, fundada en el año 2005, por los acróbatas Abdeliazide Senhadji y Mahmoud Louertanic, está considerada como una de las renovadoras del circo en Europa.

La catalana Alba Sarraute, junto a Les Ofèlies, estará en esta edición del Grec, los días 16 y 17 de este mes, con "Desdèmona", una versión feminista y circense del "Otelo" de Shakespeare.

El público que acuda hasta el Mercat de les Flors verá el texto del autor inglés "adaptado al circo, con cada uno de los personajes como una figura de este género, y con una Desdémona, que en realidad son dos, lo que comporta una sorpresa muy bonita al final".

En la obra, hay números de báscula, cuchillos, una rueda de circo, una rueda alemana, verticales o acrobacia de suelo, con música en directo.

En su comparecencia, Alba Sarraute ha lamentado que en Cataluña actualmente son "imposibles" las grandes producciones, ha reivindicado la "cultura como oficio", y no ha obviado que muchos de los artistas de aquí tienen siempre que "trabajar fuera".

Otro de los montajes que podrá verse en Barcelona en los próximos días, entre el 20 y el 22 de julio, es "5100 m/s", de Joan Català, y que toma el título de la velocidad del sonido a través del hierro, un material que este artista conoce bien, puesto que procede de una familia que lo ha trabajado durante generaciones.

Català ha profundizado en las posibilidades escénicas de este material, en una obra en la que combina movimiento, danza, gesto y música, con planchas de hierro, tubos, platinas e incluso un vibráfono.

Sin embargo, la obra que presentará en el Grec "es como una instalación, un laboratorio abierto", según Casadesús, porque el artista, por la pandemia, no la ha podido concluir y, no se podrá ver finalizado hasta el mes de febrero de 2021.