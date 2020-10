La serie inspirada en el musical "Grease" abandona HBO por Paramount

Los Ángeles (EE.UU.), 14 oct. (EFE).- Hollywood continúa trabajando en la esperada serie televisiva que se basará en el musical "Grease" (1978), ya que tras el rechazo de HBO Max, que declinó producirla, la ficción ha llegado a los estudios Paramount.

"Grease: Rise of the Pink Ladies” es el nuevo título del formato, que pronto comenzará a rodarse en California bajo la supervisión de los mismos estudios que crearon la famosa película protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John.

Según una exclusiva del diario especializado Variety, la ficción será una comedia musical centrada en el grupo de amigas de Sandy (Olivia Newton-John) y su vida en el instituto Rydell High, el mismo de la película original.

Según esta publicación, tras una serie de cambios directivos en HBO Max, la plataforma decidió no apostar más por la serie y Paramount revivió el proyecto pensando en su futuro servicio de "streaming".

HABRÁ MÁS "GREASE": SERIE Y SECUELA

Además, la noticia de esta nueva serie sobre "Grease" llega al mismo tiempo que Paramount prepara otra película que será una precuela de la cinta original.

"Summer Loving" es el título de ese proyecto para el que se ha fichado a John August, el guionista de "Big Fish" (2003) y de la reciente "Aladdin" (2019).

La precuela abordaría el verano de romance que vivieron los dos protagonistas y cuya ruptura, solo cicatrizada después al coincidir los dos jóvenes en el nuevo curso, era el punto de partida de "Grease".

Travolta y Newton-John fueron las estrellas de "Grease", uno de los musicales más famosos de la historia y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno.

Canciones como "You're The One That I Want" o "Summer Nights" se convirtieron en tremendos éxitos y todavía hoy son de los temas más solicitados en los karaokes de todo el mundo.

Fue la película más taquillera de 1978 y dio pie a una secuela, "Grease 2" (1982), que incluía a Michelle Pfeiffer en su elenco pero que fue recibida con críticas muy negativas y no obtuvo el respaldo del público.