La Zaranda: más que una compañía de teatro, una forma de vida

Málaga, 25 ago (EFE).- Los directores Germán Roda y Venci D. Kostov lograron colarse en las tripas de La Zaranda y asistir al proceso creativo que se produce en los ensayos de un nuevo espectáculo, y el resultado es un documental que revela que, más que una compañía de teatro, La Zaranda es una forma de vida.

"Nadie es proclive a que se entre en ese espacio sagrado, pero La Zaranda menos. Creo que fue el momento, cuando cumplían cuarenta años y, aunque ellos no piensan mucho en el legado, quizás pensaron que era el momento de tener un legado, porque antes se habían negado a que nadie entrara allí y grabara", afirma en una entrevista con Efe Roda, que asiste este martes al estreno mundial de "La Zaranda, teatro inestable" en el Festival de Málaga.

Les propusieron "no estorbarles y seguirles en el camino", explica el director, que añade que con ellos "hay que entregarse al cien por cien, no hay plan B, porque llevan 42 años con esa forma de trabajar".

Por su parte, Kostov resalta que la compañía jerezana, Premio Nacional de Teatro en 2010, "es un referente teatral en España, pero sobre todo también en Iberoamérica, con grandes giras por Colombia o Argentina".

"Son muy queridos en Iberoamérica, porque hablan de algo muy local y muy íntimo, pero con alcance universal, de forma que alguien cruzando el charco pueda identificarse", agrega Kostov.

Aunque la mayoría de sus obras son protagonizadas por Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez, en la que se ensaya en el documental, "El desguace de las musas", también participa Gabino Diego.

Para Kostov, era sorprendente "cómo los actores de fuera de la compañía se entregaban en cuerpo y alma a La Zaranda", porque "cuando alguien entra por la puerta de la nave, forma parte de La Zaranda".

"No he conocido nunca en el mundo del teatro a unas personas no que vivan la pasión del teatro, sino que vivan como ellos haciendo teatro. Su vida es el teatro, y sin el teatro no vivirían", afirma Roda. "Cuando entras en su atmósfera, no puedes llevar cosas predefinidas, cuando ves que ellos llegan y se desnudan", dice.

Y Kostov apunta que "su manera de entender el teatro es una filosofía, que a los actores les resulta muy inspiradora", y a quienes la descubren les permite "llevarse algo de ahí que les cambia para siempre".

"El texto de la obra para ellos es como una silla en el escenario, que puedes cambiarla de posición y ver todas las posibilidades. Es una herramienta con la que vas jugando, pero no algo escrito sobre piedra. Son muy flexibles para ir encontrando ese verbo a medida que cada actor se va vistiendo con ese texto".

Eso les influyó a ellos al rodar en la nave de Jerez de la Frontera donde ensayan, un viejo almacén de grano, porque comprobaron que debían "olvidar algunas ideas" que tenían "y solo estar ahí", y apartarse como artistas "para dejar espacio y que apareciera la película por sí misma", según Kostov.

Quiere que el documental sea "una mirilla por la que asomarse". "Y mirar hacia un mundo -agrega- en el que, en cuanto te acercas, hay algo que te engancha, que no es algo racional, es de tripas".

Por su parte, Roda aspira con el documental a que "quede un legado de esta gente, que ellos a lo mejor ni buscaban", y que los espectadores descubran a esta compañía que "les va a llevar a sitios de sí mismos que no quieren ver".

José Luis Picón