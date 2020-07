Labios, no dejes de cuidarlos

Madrid, 29 jul (EFE).- En las últimas semanas el maquillaje se concentra en los ojos, pero hoy, Día Mundial del Labial, no debemos pasar por alto los labios, que a pesar de estar detrás de la mascarilla necesitan hidratación y por qué no, color.

En periodos de crisis siempre se ha dicho que aumentaban las ventas de labiales. Leonard Lauder, presidente de la marca de cosméticos de lujo Estée Lauder era un firme defensor de esa teoría.

En épocas de recesión, el consumo de productos del sector de la cosmética se incrementa, según algunos estudios, porque los consumidores compran artículos menos caros y los sustituyen por otros más sencillos y asequibles.

Lo cierto es que una buena hidratación es esencial para los labios y más cuando en este momento pasan mucho tiempo tapados. Los especialistas de Skin Clinic recomiendan un bálsamo labial de tratamiento con micropartículas de ácido hialurónico y propiedades para cuidar mejorar y definir el aspecto de los labios que "rellena las arrugas peribucales y atenúa el código de barras".

Además, repara los labios dañados y deshidratados. Puede utilizarse como bálsamo reparador y como mascarilla nocturna.

"La piel de los labios es más delicada y fina que la del resto del cuerpo", indica Rocío L. Cuesta, CEO de la Alma Secret. No contiene glándulas sebáceas ni sudoríparas y esto hace que tengan "más facilidad para resecarse". A la pérdida de hidratación se une la pérdida progresiva de colágeno que hace que pierdan volumen y turgencia con el paso del tiempo.

Por ello recomienda una gama de productos naturales formulada con activos y aceites cargados de vitaminas y propiedades.

En la misma línea y para potenciar el buen aspecto y calidad de la piel de los labios, el doctor Acuña recomienda el tratamiento Skinboosters para rejuvenecer, corregir, prevenir y mantener jugosidad a la zona.

Se trata de un gel de ácido hialurónico formulado para funcionar como un "potenciador de la hidratación y calidad de la piel".

"No se trata de un relleno ni de una mesoterapia". Está indicado para todos los tipos de piel, para mujeres y hombres. Según el doctor Acuña, este ácido hialurónico es uno de los que tiene la molécula más pequeña, por lo que no tiene efecto de voluminización ni de relleno, sí de hidratación y "aporta un aspecto rejuvenecido y jugoso a los labios".

Marc Jacobs Beauty propone un aceite labial con cinco formas del coco y vitamina E para recuperar, reponer la hidratación y lograr unos labios suaves.

El doctor Luis López Tallaj asegura que la voluminización, la hidratación y la coloración son las tres claves que se encuentran detrás del retoque labial.

El médico advierte del peligro de emplear biopolímeros para dar mayor proyección a la boca e insiste en la "peligrosidad" de estas sustancias prohibidas.

Para lograr una boca más gruesa y sensual la sustancia “más segura que existe y que cuenta con la aprobación de los organismos de seguridad sanitaria de Europa y Estados Unidos es el ácido hialurónico” y recomienda el empleo nocturno de un sérum que contenga ácido hialuronico, resveratrol y ceramidas cutáneas.

Dar color a los labios es una de las imágenes que siempre se recuerdan cuando se hace por primera vez. La actriz Blanca Suárez recuerda que fue en una fiesta de San Isidro y con un lápiz de labios que le regaló su abuela. "Ella era muy coqueta", dice la embajadora de Guerlain.

La protagonista de "Las chicas del cable" asegura que cuando era más joven le daba "vergüenza" maquillarse los labios, ya que "al tenerlos carnosos" le parecía que llamaba mucho la atención.

Ahora elige los rojos para cenas e incluso para su vida diaria, "pero no me gusta nada cuando empieza a desvanecerse el color. Me retoco continuamente", dice. Una razón por la que intenta elegir tonos más naturales, nude o marrones, de alta pigmentación y fijación.

Este verano la firma francesa Clarins apuesta por labiales de textura suave, cremas, con acabado mate empolvado, con una fórmula enriquecida con manteca de karité para nutrir los labios, dejándolos "lisos, flexibles, suaves y redefinidos", comentan desde la firma.