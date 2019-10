El lanzamiento "The Last of Us II" se retrasa hasta mayo de 2020

El lanzamiento del videojuego "The Last of Us II", uno de los más esperados de 2020, se retrasa hasta el 29 mayo, según han anunciado el director creativo del estudio Naughty Dog, Neil Druckmann.

"Nos hemos dado cuenta de que no había suficiente tiempo para llevar el juego hasta la calidad que queríamos", señala el director del proyecto en una entrega en el blog de Playstation. El juego estaba inicialmente anunciado para el 21 de febrero.

El estudio de desarrollo de videojuegos asegura que no retrasar la fecha hubiera supuesto "comprometer la calidad" del mismo y por eso confían en que los fans de la primera entrega entiendan la decisión.

"The Last Of Us", distribuido en exclusiva por Playstation, fue una de las sorpresas de 2013. El título de acción y "survival horror" narra la historia de un hombre y una niña que se abren paso por Estados Unidos en mitad de una pandemia, que ha acabado con la mayoría de la humanidad.

Las criticas favorables avalaron su jugabilidad, la complejidad narrativa de la trama y la caracterización de los personajes, especialmente el de la niña, Ellie, un personaje femenino protagonista, algo poco común en el mundo de los videojuegos.

Desde 2014 hay rumores sobre su posible adaptación al cine, aunque todavía no hay un proyecto firme.

El estudio estadounidense Naughty Dog, propiedad de Sony, es autor de otros títulos de videojuegos como "Crash Bandicoot" y la serie "Uncharted".