Lanzan el primer single de la obra "Cinderella", de Andrew Lloyd Webber

Nueva York, 3 nov (EFE).- El primer single del álbum de la nueva obra de teatro "Cinderella" (Cenicienta), con canciones compuestas por el icónico Andrew Lloyd Webber, ha sido lanzado antes de poder estrenarse la producción teatral tras una grabación a distancia que ha contado con los miembros del elenco.

"Hace 50 años no pude llevar al escenario 'Jesus Christ Superstar' porque nadie quería producirlo, por lo que salió antes el álbum. Resulta muy extraño que la historia se repita medio siglo después, con el álbum de la partitura íntegra de mi nueva 'Cinderella", contó en un comunicado Webber.

"No puedo presentar 'Cinderella' en escena porque no está permitido, así que, volviendo a mis raíces, he grabado antes el álbum", agregó el músico en referencia al cierre obligado de teatros que ha forzado la pandemia del coronavirus.

"Bad Cinderella" está interpretada por Carrie Hope Fletcher, protagonista de la producción teatral 'Cinderella' que se estrenará en el West End londinense en la primavera de 2021.

El 'single', que está disponible en las plataformas digitales desde el 30 de octubre, es el primer nuevo material original de Andrew Lloyd Webber que se escucha en 5 años, desde "School of Rock The Musical" en 2015.

La grabación del álbum, que saldrá a la luz a principios del próximo año, comenzó el pasado mes de marzo y continuó durante el confinamiento, ya que Webber grabó a los cantantes en remoto y produjo la mayoría de las partituras desde su residencia.

Después, una vez lo permitieron las circunstancias, se pasaron a grabar algunas sesiones en un estudio de Londres, guardando siempre el distanciamiento social, asegura el comunicado.

"Cinderella" se estrenará en el Teatro Gillian Lynne el miércoles 19 de mayo de 2021, con pases previos desde el viernes 30 de abril de 2021.

Antes de que la producción de "Cinderella" llegue al Gillian Lynne, se están renovando sus instalaciones para remodelar el auditorio y la fachada, añadir más baños y adoptar las medidas necesarias para recibir de nuevo a la audiencia con mayor seguridad, en cuanto las restricciones lo permitan.