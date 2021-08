Lara Izagirre: "Nora no es preciosista, es mi forma de mirar nuestra tierra"

Madrid, 31 ago (EFE).- El próximo 10 de septiembre llega a las salas españolas la película "Nora" de la cineasta Lara Izagirre, la historia de una treintañera que emprende un viaje por la costa vasca, un "road trip" para encontrarse a sí misma, que acaba siendo un amoroso canto a Euskadi.

"'Nora' no es preciocista, es mi forma de mirar nuestra tierra", afirma rotunda y con una gran sonrisa la realizadora y guionista Izagierre (Amorebieta, Vizcaya, 1985), que habla con Efe en una entrevista en Madrid, acompañada de la actriz Ane Pikaza, seria candidata a seguir los pasos de Irene Escolar, Goya por su papel en la anterior cinta de la vasca, "Un otoño sin Berlín" (2015).

Porque Izagirre ha logrado vencer la "maldición" de las primeras películas, aunque seis años más tarde, y lo ha hecho con un resultado óptimo.

Completamente diferente a su primer largometraje, "Nora" es luminosa, tierna, empática y abre muchas puertas; "habla de la posibilidad de darnos a nosotros mismos la oportunidad de ser lo que queremos ser en todos los sentidos, y de construirnos la realidad y el mundo a nuestra medida más que a la medida de los demás", afirma la directora.

"Nora vive en esos espacios, algunos -precisa la directora- son rincones que no nos dejaban ni decir dónde están; mi intención no es generar turismo, no es un publirreportaje. Pero si los espectadores son como Nora, si se toman su tiempo, los encontrarán", apunta con un guiño.

"Ya hice el luto de mi primera peli", sonríe Izagirre, que en los seis años que tardó en rodar fue madre y conoció a Ane Pikaza, un "hallazgo" que funciona como alter ego pero también como complemento; entre las dos han "creado" a Nora, afirman.

Izagirre cambió la atmósfera de "Un otoño sin Berlín" y decidió que todo serían exteriores. "Todo colorines, verano, nos iríamos a la calle", y cambió el modo de comunicarse: la película se rodó alternando cuatro idiomas. Los actores saltan del euskera al español, inglés o francés con la misma naturalidad que en la vida real.

Nora es una joven periodista que acaba escribiendo horóscopos en una periódico local. "Son como pequeños relatos -explica Izagirre-, es la forma de ella de comunicarse con los espectadores y con su familia -su padre los lee todos los días-, porque no es muy de llamar por teléfono".

Es una de esos jóvenes que se siente más próxima a los abuelos que a los padres: "Los padres no son referentes para ella -explica Pikaza-. Klara (Badiola, la ama) le frena y Ramón (Barea, el aita) es demasiado expansivo para ella", señala la actriz, que estrena con Izagirre su primer papel protagonista absoluto.

La cinta parte de una emocionante escena en las que un espectacular Héctor Alterio comparte confidencias (y susto) con su nieta. A su muerte, Nora decide llevar sus cenizas al cementerio de un pueblito vascofrancés donde reposa ya su abuela.

En el trayecto, Nora conecta la vida de Euskadi; un día pesca chipirones, otro planta verduras, otro da de comer manzanas a unos burritos o se entretiene en charlar con unas ovejas mientras mira horizontes interminables de montañas y mares.

"Yo no tengo hijos, mi carrera mira cómo va, me he dedicado a cuidar de mi abuelo y él ya no está. ¿Qué pasa ahora conmigo?", señala Pikaza sobre los motivos que lanzan a Nora a la carretera, a bordo de un Citröen Diane 400, el primer "fichaje" de Izagirre, que compró el mítico coche y "lio" a Ane antes incluso de tener financiación para la cinta.

En privado, Nora cuenta su vida con dibujos. Como Pikaza, que es ilustradora. Explica a Efe que tuvo dos "superabuelas" pero no conoció a sus abuelos. Por eso, entiende perfectamente a Nora.

Le cuesta más de media película, pero finalmente Nora llora. Y al final, se da de bruces consigo misma.

Por Alicia G. Arribas.