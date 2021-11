Los Latin Grammy unen a las estrellas latinas de nuevo

Las Vegas (EE.UU.), 18 nov (EFE).- Casi dos años después de una pandemia que paralizó al mundo de la música, la alfombra roja de los Latin Grammy consiguió este jueves reunir de nuevo a las estrellas de la música latina en la 22ª edición de los premios.

Camilo, Andrés Calamaro, Juanes, Christina Aguilera, C. Tangana, Paula Arenas, Rozalén, Nathy Peluso y Ozuna fueron algunos de los artistas que desfilaron en las puertas del centro de convenciones MGM de Las Vegas (EE.UU.), la ciudad que ha vuelto a acoger la gran fiesta de la música latina tras la edición virtual del año pasado.

"Salir de este paréntesis tan severo, tan peculiar... ese manicomio que fue el confinamiento. Salir de la soledad lamentablemente es un novedad y encontrarme con el respeto de los compañeros y amigos de oficio es muy especial", contó a Efe Andrés Calamaro minutos después de ganar un premio por "Hong Kong", con C. Tangana.

Tangana, por su parte, pasó de manera fugaz por la alfombra roja, ya que al mismo tiempo estaba arrasando en la ceremonia previa a la gala (que entrega la mayoría de los premios), donde su disco, "El Madrileño", se llevó otros dos premios.

También el colombiano Camilo, gran favorito de la noche, posó brevemente con su esposa, Evaluna Montaner.

Enrique Bunbury se unió a la alegría colectiva por el regreso de la celebración: "Hay una sensación de vuelta a la vida que era necesaria y los músicos necesitamos encontrarnos unos con otros, hermanarnos... y esta fiesta de los Latin Grammy no es como otros premios", aseguró.

"Es un momento muy valioso, estoy muy agradecido", añadió luego Juanes, quien hace dos años fue homenajeado como Persona del Año por parte de la Academia Latina de la Grabación y este año se llevó el galardón a mejor álbum pop rock con "Origen".

Otros, como los chicos de Love of Lesbian reconocían sentirse con "la curiosidad de un turista", pero a la vez "siendo parte de ello", según palabras de Santi Balmes.

"Es un momento de disfrutar del compadreo, tras un año cerrado y sin poder salir de España es bueno disfrutar de este homenaje o de este 'horror vacui'", dijo entre risas Julián Saldarriaga.

Rozalén, por su parte, estaba pletórica por el cariño entre sus compañeras de nominación, especialmente con la mexicana Mon Laferte, que dedicó el premio a la española al imponerse en la categoría de mejor álbum de canción de autor.

"Me ha emocionado mucho que me nombrara, habrá mucho ego pero hay gente muy noble. Especialmente entre mujeres", indicó.

Por su parte, el cubano Descemer Bueno, llevó la reivindicación política a la alfombra roja.

"Millones de personas van a saber que esto no es un juego, que vamos en serio para quitar la dictadura, para que el pueblo no sufra más y no tenga más hambre, ni miseria y desesperación", dijo uno de los intérpretes de "Patria y Vida"

CHRISTINA AGUILERA SE LLEVA TODA LA ATENCIÓN

Finalmente, Christina Aguilera, que regresó a los Latin Grammy tras más de dos décadas, fue la última en llegar y aún así robó la atención de todos los focos.

"Estuve aquí cuando erá una 'bebé Aguilera' y me hace feliz regresar como una mujer adulta", dijo la estrella, que en 2001 ganó el premio al mejor álbum de pop femenino por "Mi reflejo", su segundo disco y el primero que grabó en español.

Había una enorme expectación por la presencia de la estadounidense, uno de los grandes iconos del pop en los años 2000 y que este año ha regresado a sus raíces latinas (su padre es de Ecuador) con el tema "Pa Mis Muchachas", junto a Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole.

La artista también tuvo palabras para Britney Spears, compañera en los inicios de su carrera y que acaba de ser liberada de su polémica tutela legal: "Estoy muy feliz por ella", dijo en una alfombra roja completamente vacía y con todos los periodistas y fans suplicando unas palabras en español.

"Es increíble", contestó ella. EFE

Javier Romualdo