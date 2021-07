Las latinas Leslie Grace e Isabela Merced negocian ser la nueva "Batgirl"

Los Ángeles (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Las actrices Leslie Grace, de origen dominicano, e Isabela Merced, de origen peruano, figuran entre las opciones que baraja el estudio Warner Bros. para dar vida a la superheroína Batgirl en una nueva película.

Según una exclusiva publicada este lunes por la revista Deadline, ambas actrices están participando en el proceso de selección para el papel, ante el que también suenan Zoey Deutch ("Vampire Academy") y Haley Lu Richardson ("The Edge of Seventeen").

No se conocen más detalles del casting aunque según el diario The Wrap las favoritas para el papel serían Richardson y Grace, quien acaba de estrenar el musical latino "In The Heights" junto a Anthony ramos y Lin-Manuel Miranda.

Por su parte, Merced, que compartió pantalla con Eugenio Derbez y Eva Longoria en "Dora and the Lost City of Gold", hará una prueba esta semana según la misma fuente.

Sobre la película, "Batgirl" contará con un guion escrito por Christina Hodson, responsable de la trama de "Birds of Prey" y "The Flash", mientras que el dúo de "Bad Boys for Life", Adil El Arbi y Bilall Fallah, se encargarán de la dirección.

La cinta sobre la superheroína lleva varios años en los planes de Warner Bros.

En 2018, Joss Whedon, cineasta detrás de las cintas sobre The Avengers de Marvel y de la serie "Buffy the Vampire Slayer", abandonó un primer intento del rodaje para centrarse en su contrato con Disney.

Desde entonces, Warner Bros. ha estrenado películas con otros personajes de DC Comics como Joker, Harley Quinn, Batman, Superman y Wonder Woman.