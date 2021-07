Laura Mañá rueda en Barcelona una comedia "con mujeres fuertes y sin tópicos"

Barcelona, 26 jul (EFE).- Belén Cuesta es "una mujer empoderada", Diego Martín "un hombre timorato" y Hugo Silva un galán "que tiene que aprender a envejecer" en "Un novio para mi mujer", la película que Laura Mañá rueda estos días en Barcelona y con la que pretende "hacer reír sin caer en tópicos".

"Un novio para mi mujer" es una adaptación de la exitosa película argentina del mismo título, pero, según ha explicado la directora en una entrevista con Efe, "nos hemos alejado bastante del original porque necesitaba hacer mía la historia".

Uno de los aspectos de la obra que Mañá ha trabajado con más interés es el personaje protagonista femenino, "una mujer autónoma y carismática que no necesita a nadie a su lado".

"Me gustan los personajes de mujeres fuertes, que no necesitan depender de los hombres, porque creo que las mujeres somos así", ha dicho la directora de películas como "Te quiero, imbécil" y "Sexo por compasión".

Otro aspecto en el que Mañá ha puesto énfasis es en la importancia de "huir de los tópicos y de los lugares comunes", algo difícil de esquivar en una comedia como esta, que narra la historia de una pareja en crisis.

"No quería retratar al típico hombre que quiere separase para poder ir a ver el fútbol con los amigos. No me quiero reír de los hombres tontos", ha agregado.

Una afirmación que corrobora Diego Martín, quien cree que Mañá "ha fortalecido los personajes, llenándolos de matices, sin blancos y negros ni buenos y malos".

El tercer personaje en discordia es el que interpreta Hugo Silva, un afamado conquistador en horas bajas que accede a seducir a la protagonista por encargo del marido, incapaz de romper por sí mismo una relación que claramente está acabada.

A pesar del triángulo amoroso que plantea el argumento, "no es una comedia romántica -ha aclarado Mañá- sino la historia de tres personajes que se reencuentran con ellos mismos y con sus viejos sueños incumplidos".

Todo ello en "una Barcelona muy bonita, pero no de postal, que he rodado con cariño porque quiero que el espectador sienta el deseo de vivir dentro de esa ciudad en la que viven los personajes, de vivir dentro de la película".

El rodaje, que se ha desarrollado casi íntegramente en Barcelona, excepto alguna secuencia en el puerto de Sitges, está a punto de finalizar y "ha fluido de una manera muy agradable, a pesar de las medidas anticovid, a las que ya casi nos estamos acostumbrando", según Diego Martín.

"Es importante que a los actores les guste la película para que estén a gusto y saquen lo mejor de ellos mismos", ha indicado la directora, quien ha elogiado la vis cómica de los tres protagonistas.

"Resulta más difícil encontrar actrices dotadas para la comedia que actores porque venimos de una tradición en la que hay pocos papeles cómicos para mujeres. A ellas se les ofrece sobre todo papeles de mujeres jóvenes y guapas", ha afirmado.

Por eso, se siente orgullosa de haber podido ofrecer a Belén Cuesta "una película en la que la protagonista es una mujer fuerte de cuarenta años".

Las mujeres fuertes son una constante en el cine de Mañá, que, además de las numerosas comedias que ha dirigido, ha realizado películas biográficas sobre personajes como Clara Campoamor o Federica Montseny.

"Es importante que la gente joven vea en la pantalla referentes que les demuestren que una mujer puede ser líder, puede ser ministra o puede ser directora de un banco", ha subrayado.

Como ella misma, una de las pocas mujeres realizadoras de su generación, que hace más de quince años que no trabaja como actriz, solo como directora, pero que "muchos prefieren seguir llamando 'la actriz Laura Mañá' porque parece que 'la directora Laura Mañá' sigue sin encajarles".

Por Rosa Díaz