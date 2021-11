Lauren Jauregui quiere volar libre con "Prelude"

Los Ángeles (EE.UU.), 4 nov (EFE).- Independiente, totalmente libre y al mando de su carrera. Así se siente Lauren Jauregui, la cantante latina que alcanzó la fama como integrante de Fifth Harmony y que ahora presenta su primer trabajo en solitario, "Prelude".

"Es la primera vez que estoy libre al cien por cien y que me siento yo misma (...). Estoy haciendo realidad mis sueños", explicó a Efe por videollamada.

"Quiero crear sin juzgarme, sin juzgar lo que estoy creando", agregó.

Mucho ha cambiado Jauregui (Miami, EE.UU., 1996) desde sus años de éxito adolescente con Camila Cabello y compañía en Fifth Harmony.

Tras la disolución en 2018 de aquel fenómeno surgido en el programa de televisión The X Factor, Jauregui ha ido modelando su carrera en solitario, ha publicado singles como "Lento" (2020) y este viernes presenta "Prelude", su primer EP.

"Estoy muy emocionada. Un poco nerviosa, pero de una manera buena: no nerviosismo negativo ni nada de eso", confesó con una sonrisa.

"Prelude" se aleja del estilo pop de "girl group" de Fifth Harmony y se entrega a sonidos más melancólicos y oscuros de R&B con tenues detalles de rap y jazz.

Canciones como "Colors" y "Scattered" ejemplifican este cambio de fase para Jauregui, que también ha emprendido una nueva etapa en la parte de los negocios ya que, tras romper con Sony, ahora ha editado este disco de forma independiente.

"La industria tenía una versión de mí en su mente, de quién soy como artista y como mujer, y era difícil hacer ahora lo que me imagino con aquellas opiniones", detalló.

NUEVA INSPIRACIÓN

Jauregui subrayó que "Prelude" es "la manifestación" de lo que realmente le "inspira" de este nuevo momento en su vida, y trató de distanciarse del estilo de Fifth Harmony como un tipo de música con el que no siempre se identificó.

Lejos del tono despreocupado y gozoso de "Worth It" o "Work From Home" de su anterior grupo, las nuevas canciones de Jauregui en solitario bucean en temas como la soledad, la desconexión, el desamor, la ansiedad o la depresión.

La artista contó que en la composición de este EP trató de dejarse llevar por su instinto de manera absolutamente libre.

"A veces ni yo sé lo que quieren decir mis canciones. A veces cuando estoy escribiendo, siento algo, empiezo a escribir y desde ahí descubro lo que está pasando en mi subconsciente", explicó.

No obstante, Jauregui sí admitió que los problemas de salud mental, algo que ella padeció en el pasado, son algo que subyace en "Prelude".

"Son problemas humanos. Estamos pasando por cosas muy graves, muy traumáticas", dijo en alusión a la pandemia.

"Seguimos y nunca hablamos de ello, nunca tomamos el tiempo que debemos tomar para reflexionar y sentarnos con nosotros mismos para averiguar qué nos está pasando (...). Mucha gente está caminando por este mundo como zombis, sin pensar en lo que hacen, haciendo solo lo que piensan que tienen que hacer para sobrevivir", señaló.

En este sentido, Jauregui explicó que la música le "ha ayudado a dar sentido" a sus emociones.

"Es un proceso espiritual. No necesariamente es solo un trabajo: es algo que hago porque me cura", concretó.

Pese a que Fifth Harmony ya queda en el retrovisor, Jauregui dijo que aprendió "mucho" de aquella etapa que, de muy joven, la llevó a lo más alto y a estar bajo todos los focos.

"Fue un paso muy importante de mi historia. Me enseñó mucho de mí misma: de quién soy como mujer, como artista y como empresaria", afirmó.

Jauregui también señaló que tiene "mucho amor" por ese momento de su vida y por "esa niña que pasó por todo eso y que ahora está aquí".

Para apoyar el lanzamiento de "Prelude", Jauregui ha preparado una pequeña gira de conciertos entre noviembre y diciembre que pasarán por Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles y San Francisco.

Pero la cantante ya está mirando más allá.

Jauregui adelantó que está trabajando en su primer disco, señaló que le gustaría traducir algunas de las canciones de "Prelude" al español -el tema "Don't Want to Say" ya incluye algunos versos en castellano-, y dejó la puerta abierta a escribir y dirigir en cine y televisión.

"Vais a cubrir mucho de mí. Voy a escribir libros, voy a escribir de todo... Tú vas a ver", finalizó entre risas.

David Villafranca