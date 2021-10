“Lazos”, un corto animado sobre el amor y la superación

Madrid, 1 oct (EFE).- Una historia personal de amor, esperanza y curación da forma al primer cortometraje de la nueva firma Apple-Skydance, “Lazos” (“Blush”), escrita y dirigida por el cineasta Joe Mateo y en el que ha participado el español Albert Barba como director de animación.

“Nos ofrecieron hacer el proyecto al estudio, y cuando vi de qué se trataba enseguida lo quise, por eso pregunté si sería posible supervisar el trabajo y me dijeron que estupendo. Desde entonces me dieron confianza y me metí en el proyecto íntegramente desde el principio. Estoy muy emocionado por haber tenido esta oportunidad y porque ahora salga a la luz”, declara Barba a EFE en una entrevista.

El corto narra el viaje de un astronauta-hortelano que se queda varado en un planeta enano desolado, y sus posibilidades de sobrevivir tras este naufragio. Cuando una etérea presencia le visita, el viajero solitario descubre la alegría de empezar una nueva vida y se da cuenta de que el universo le ha enviado una increíble salvación.

“Lazos” es un tributo a la esposa del director (Mateo), Mary Ann, quien falleció de cáncer de mama en 2017. Según cuenta el animador, “el director estuvo tan conmocionado por la muerte de su mujer que decidió hacerle este homenaje”. Por lo que en 10 minutos de corto tenemos una bonita historia en la que su protagonista descubre cómo valorar lo bueno que nos da la vida.

“Después de perder a Mary Ann, de repente no pude respirar, fue un momento aterrador, estaba sufriendo un ataque de pánico. Entonces ahí me di cuenta de que Mary Ann era mi aire, y yo luchaba por respirar”, cuenta Mateo en las notas de producción.

Una metáfora que incluyó en el corto a través del astronauta que llega al nuevo planeta y justo cuando se está quedando sin oxígeno, otra nave vuela hacia el planeta. De ahí sale una atractiva mujer alienígena, su rostro de un rosa intenso, como si estuviera teñido de un rubor permanente. Ella lo salva y le da una nueva vida.

El proyecto fue una especie de renacimiento para Mateo, quien se mudó a Skydance después de casi 30 años trabajando en la animación de Disney (trabajó en cintas como “Bolt”, “Big Hero 6”, “Zootropolis” o “Enredados”). Mary Ann y él habían trabajado juntos en la casa del ratón —Mary Ann en productos de consumo— y fue ella quien le hizo saber que Disney tenía una vacante para un animador en su día.

“Es una historia que viene inspirada por algo que le pasó a Joe, por lo que era súper importante entender qué era lo que quería transmitir con estos personajes, que contara su propia historia”, apunta Barba, quien agrega que este proyecto empezó ahora casi un año y medio.

Este cortometraje demuestra que no hacen falta tramas complejas con grandes giros de guion para contar una buena historia. Al mismo tiempo, enseña que cuando las emociones son sinceras y la forma de transmitirlas en pantalla es efectiva, sobran las palabras.

“Esto fue todo un reto a la hora de animar por dos razones. La primera es que a causa de la pandemia tuvimos que trabajar de manera remota, por lo que es más complejo a la hora de trabajar que si estás codo a codo con el equipo, y segundo era muy importante transmitir bien lo que quería expresar los personajes sin hablar. Intentar trasladar ese mensaje tan potente que tiene el corto, esa emoción de los dibujos al 3D fue difícil, pero al final salió bien y estamos contentos con el resultado”, confiesa.

Asimismo, asegura que este era un requisito que ya estaba planteado desde el comienzo de la escritura del guion, no era algo que se añadiera después: “Muchas veces las palabras no son suficientes como para demostrar lo que quieres decir desde dentro. El silencio y la expresión facial, no solo es bonito, si no que también es un lenguaje universal”, agrega.

El cortometraje está producido por Heather Schmidt Feng Yanu (“Toy Story”, la trilogía “Cars”) y tiene producción ejecutiva del ganador del Oscar John Lasseter (“Toy Story”, “Monstruos S.A.”, “Cars”).

Por Silvia García Hérraez