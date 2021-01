Leyendo entre barrotes para combatir el olvido y la soledad

Madrid, 22 ene (EFE).- Enviar libros a las mujeres encarceladas para aliviar su soledad es la idea de la que surgió el proyecto "A las olvidadas", que recoge ejemplares dedicados por personas anónimas para levantar el ánimo a las reclusas y que ya ha repartido casi 6.000 obras.

"A las olvidadas" considera que en las cárceles las mujeres reciben menos atención. De ahí nació este proyecto solidario de envío gratuito de libros a las cárceles.

Se trata de una iniciativa muy sencilla, a la que cualquiera puede unirse y con una nueva convocatoria abierta hasta el 15 de febrero, que consiste en donar libros (nuevos o de segunda mano) con una dedicatoria personalizada y la opción voluntaria de añadir el nombre del donante y el motivo de la elección de la obra.

Títulos elegidos por colaboradores desinteresados que se deben enviar, por motivos de seguridad frente al COVID-19, a la dirección Hortaleza, 20. 2º izquierda 28004 (Madrid), para que los miembros de "A las olvidadas" se los entreguen a las mujeres presas.

"'A las olvidadas' nace, curiosamente, en una librería. Un día estaba en Tipos Infames comprando libros y, cuando fui a pagarlos, me quejé al librero de la cantidad de libros que tengo en mi casa, cuando de repente escuché la voz de una mujer decir: 'Pues haz limpieza y dónalos'. ¿Pero dónde?, le pregunté. 'A una biblioteca o a una cárcel', contestó", explica a Efe María Rufilanchas, de esta iniciativa solidaria.

Un encuentro revelador que le sirvió a Rufilanchas para iniciar un proyecto solidario que ya ha repartido 5.970 libros, de los 6.690 recibidos, por siete centros penitenciarios españoles (Albolote en Granada, Córdoba, León y las prisiones de Alcalá Meco, Soto del Real, Aranjuez y Estremera en Madrid).

Y con la intención firme de "llevar libros a las mujeres de todas las prisiones que podamos, como hacía Lorca con La Barraca. Él llevó el teatro a los pueblos de España, nosotras queremos llevar libros a las reclusas", afirma Rufilanchas.

Todo ello con la ayuda de la Fundación Gabeiras, centrada en la búsqueda "de bienestar y justicia social" y con la creencia firme de que la cultura puede ser fundamental "para el fortalecimiento de una sociedad más equitativa, inclusiva, paritaria e innovadora".

"Gracias a la Fundación Gabeiras vamos consiguiendo subvenciones, durante dos años hemos autofinanciado el proyecto, salvo la última prisión en la que estuvimos, Granada, que nos patrocinó la Fundación Federico García Lorca con Obra Social la Caixa. Poco a poco vamos profesionalizando 'A las olvidadas', es un sueño", reconoce Rufilanchas.

Sueño compartido con todas esas mujeres que tienen que tachar sus días de cautiverio en un sistema penitenciario diseñado por y para los hombres, con solamente 4 prisiones de mujeres de las 69 que hay en toda España, para las que la llegada de unas páginas de fantasía, con una pequeña dedicatoria incluida, suponen un respiro y una sensación de compañía.

"Yo he tenido una temporada que, por no tener ni televisión ni nada, me leía hasta doce libros a la semana (...) Te pones a leer y se te hacen las tres de la mañana sin darte cuenta", dice Pilar, una reclusa de la cárcel de Estremera, durante uno de los encuentros con "A las olvidadas" registrados en su web (alasolvidadas.org).

Y es que para las mujeres en prisión la llegada de nuevas remesas de libros, que siempre acompañan las visitas de "A las olvidadas", junto con el microshow en directo de Ajo Micropoetisa "con el que se tronchan", supone la confirmación de que "hay gente ahí que está pensando en nosotras", agradece Merci, en otro de los encuentros, en la prisión de Soto del Real.

Sensación de cercanía para la que es fundamental la dedicatoria que está presente en cada libro, como muestra de "empatía" y esfuerzo por dedicar unos minutos de tiempo a pensar unas palabras de ánimo, hacia un mundo del que se conoce poco y que históricamente ha tendido a estar muy "invisibilizado".

"Las dedicatorias son el alma de la iniciativa. Las prisiones deshumanizan mucho a las personas y las dedicatorias devuelven, de alguna forma, algo de humanidad. Son un abrazo. Hay mucho cariño y mucha ternura en las dedicatorias", opina Rufilanchas.

Cariño y solidaridad que han enraizado en una sociedad española que ha comprendido la capacidad de los libros para "acompañar, transformar, enseñar, divertir, hacer pensar, dar respuestas o simplemente distraer" y que incluso han servido de ejemplo para otras iniciativas en Francia y México "que se están replicando con mucho éxito".

Y con el objetivo final de crear vínculos con personas como Patricia, reclusa en Estremera, que ha descubierto su amor por la prosa de Bukowski, o Trinidad, que tras seis años y cuatro meses entre barrotes "aprende y encuentra mucha paz en los libros".

Por Laura Tabuyo