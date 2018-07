El libanés Aris compite en Karlovy Vary con un filme autobiográfico

Cyril Aris, exponente de la nueva generación del cine libanés, compite en Karlovy Vary con "The Swing", su debut en largometraje documental, una película autobiográfica en la que rinde homenaje a sus abuelos y reflexiona sobre sí mismo.

"Estudiar a mi familia es casi mi propia historia, una mirada a mi mismo en el espejo, una auto-reflexión de dónde vengo, y dónde se me puede encontrar", señaló a Efe el realizador, que vive en Nueva York.

La cinta, que opta al Globo de Cristal del festival, muestra cómo la pareja de jubilados - Antoine y Viviane- sufre limitaciones físicas y de senilidad.

Ambos anhelan ver a su hija Marie-Théresa, una comercial que importa productos de Argentina para venderlos en Oriente Medio, pero que muere súbitamente por un problema al corazón.

La familia no quiere comunicar a los padres la muerte de su hija, para que la noticia no afecte a la frágil salud de Antoine, de 90 años.

Aris recuerda que "la cuestión de cómo dar la noticia sobre la muerte de una hija fue muy debatida" en el seno de la familia, y así queda reflejada en el largometraje.

"Documento su dolor y su ignorancia del asunto y los temas de actualidad. No hay nada de ficción. A veces les pregunto para guiar la conversación", apunta el nieto de los protagonistas.

El cineasta de 31 años ha hecho hasta ahora solo ficción y afirma que necesitaba también hacer este documental para reflexionar sobre sí mismo.

Un documental que refleja también los "efectos colaterales de la guerra del Siria, con los intentos del (autodenominado) Estado Islámico de invadirnos", que afortunadamente no tuvieron éxito, comenta Aris.

En cuanto a la situación actual del cine libanés, el cineasta resalta que, a pesar de que cada vez obtiene más reconocimiento internacional, sufre de falta de medios.

"No hay mucha financiación para el cine en el Líbano, porque no tenemos electricidad las 24 horas del día, así que a quién le importa financiar las películas", asegura .

Tras el éxito de "Muchos hijos, un mono y un castillo", el biopic del español Gustavo Salmerón ganador del Globo de Cristal en la pasada edición del festival de Karlovy Vary, ahora lo intentan con el mismo género Aris y la mexico-alemana Zita Erffa con "The best things you can do with your life".

La 53 edición del prestigioso festival internacional que se celebra cada año en Karlovy Vary, ciudad balneario de Bohemia situada en el oeste de la República Checa, concluye mañana.