Federico Moccia califica de "excesiva" la lucha feminista y confía en que Salvini haga "un óptimo trabajo"

Federico Moccia (Roma, 1963), escritor de best-sellers que venden millones de copias en todo el mundo, ha ofrecido una entrevista a EFE con motivo de su nueva novela, Mil noches sin ti (Planeta). En ella, el autor de Tres metros sobre el cielo (1992) ha hablado de temas de actualidad como la política italiana y el feminismo, a veces criticado en sus novelas por la forma de representar el mito del amor romántico.

Su nuevo lanzamiento es la esperada continuación de Esta noche dime que me quieres (2010), donde la protagonista, Sofía, regresa a Roma tras una etapa en Rusia para poner orden en su vida y dejar de huir de la soledad de su matrimonio y de la relación rota con el rico Tancredi.

Ante la pregunta del periodista sobre si hay algo del movimiento feminista en Mil noches sin ti, el escritor asegura que "la cosa más bella es que una mujer no dependa de nadie. Esto creo que la sociedad afortunadamente ya lo ha demostrado, aunque por desgracia las mujeres aún tienen obstáculos en algunos países y en general en algunas concepciones y en algunas mentalidades".

Sin embargo, también añade que "la feminista en ciertos aspectos se convierte casi en un exceso de lucha", aunque "me gusta mucho la mujer". "Creo que la mujer no tiene necesidad de demostrar nada. El problema a veces es el hombre que no le da la atención necesaria o la consideración justa", continúa.

En cuanto a su opinión sobre el movimiento, en general, Moccia sitúa la clave en "la capacidad de diálogo. Es decir, a veces hay problemas más grandes de lo normal que son ampliados por la prensa que, por contra, se podrían resolver de manera mucho más simple dialogando o encontrando soluciones en las relaciones interpersonales".

Sobre la política de su país, el escritor cree que "en este momento Italia está pasando por un momento complicado pero aún es pronto para juzgar". Y espera poder decir en un tiempo que el vicepresidente y líder de la ultraderecha, Matteo Salvini "ha hecho un óptimo trabajo" porque "es necesario basarnos en los datos y los hechos".

Por eso no piensa que en Italia haya un ambiente tenso, simplemente "es normal que haya quien pueda estar molesto con los cambios, pero hay que pensar en llegar a un interés común. A veces se necesita renunciar a algo propio por una solución mejor para todos".