Lildami: "No hay que tener complejos por hacer música urbana en catalán"

Barcelona, 26 mar (EFE).- El músico de trap Lildami inicia mañana sábado en la sala Clap de Mataró (Barcelona) la gira de presentación de su segundo disco, "Viatge en espiral", con el que se posiciona para liderar este género porque, como ha dicho a Efe, "no hay que tener complejos por hacer música urbana en catalán".

Lildami es el pseudónimo de Damià Rodríguez (Terrassa, Barcelona, 1994), el líder de la escena trap en catalán, que debutó hace dos años con "Flors mentre visqui", donde destacaba por un lenguaje que huye de los tópicos machistas y violentos del género y por un mensaje positivo que rompía con los estereotipos del estilo.

Estas características se mantienen en "Viatge en espiral" (Halley Records), que incluye una habanera de temática homosexual -"Ramiro"-, además de piezas de música urbana y pop luminoso como "2080", "Tot", "Criminals", "Deunidó", "Provença", "Intro" o "Tot", y de las colaboraciones de Albert Pla, La Casa Azul o Mi.Amargo.

Diez de los doce temas están producidos por Sr. Chen -los otros dos por Pau Romero, y también participa la tercera pata del banco, la vocalista Mariona J. Batalla -Emotional Goku-, en un disco cuyo mensaje se resume en que "a veces la vida es un círculo o un ciclo, no en 2D, quizás en espiral, y aunque te parezca que estás en un mismo clic, no es así".

Admite Lildami que se trata de un álbum lleno de contrastes, donde cada canción tiene vida propia: "sí que es más plural y tiene más registros, más temas saliendo de nuestra zona de confort o de lo que la gente podría esperar. Pero esa es la gracia, hacer cosas diferentes".

Y también tiene más referencias a la lengua catalana ya que, a su juicio, "es importante empoderarse y no tener complejos, al contrario. Y demostrar que se puede hacer música urbana con cara y ojos en catalán", y por ello reconoce que "quizás sí siento un poco mía esta reivindicación".

Este licenciado en Ingeniería de Diseño Industrial se muestra satisfecho por haber demostrado que "somos un grupo que puede hacer cosas diferentes", y considera "un honor" que Guille Milkyway (La Casa Azul) colabore en "Tot", al igual que "mi rapero favorito -Mi.Amargo-" en "Res" o Albert Pla en "Intro".

Y con el grupo Arjau se marca una habanera gay, "algo que nadie se esperaría" de un adalid de la música urbana, con la que pretende "reivindicar la cultura tradicional catalana frente a los que samplean canciones de música soul" y mostrar su "polivalencia".

Tras el éxito de su primer disco, Lildami asume que le ha cambiado "mucho" la vida y por múltiples motivos: "pasamos de 4 bolos en 2018 a más de 40 en 2019, y el 2020 llevábamos la misma proyección hasta la pandemia".

"Sales en los medios, sube el número de seguidores en las redes... eso te cambia la vida, pero me he flipado poco para lo que ha sido", comenta Lildami, que bromea con ello cuando canta que "si me corto las rastas ya es noticia", y considera que no es una fama desmesurada aún. "Si fuera una locura, la regalo", remacha.

El año pasado tuvo que suspender el festival Maleducats, dedicado a la música urbana y organizado por él mismo, y este año de momento pretende celebrarlo el 16 y 17 de julio en Terrassa "si la situación sanitaria lo permite, reestructurando el cartel, adaptando la producción y esperando a saber qué aforos se permiten".

Lildami, que obtuvo con su primer disco los premios Cerverí, Enderrock y Literari de Girona, "el mejor reconocimiento", inicia mañana en Mataró una gira por salas catalanas que le llevará también a Salt (10 de abril, dos pases), Lleida (día 17), Valls (día 24), Tarragona (9 de mayo), Vilanova i la Geltrú (día 15) y Manresa (22 de mayo), con entradas agotadas en la mayoría de ellas.

El egarense, que samplea en "XMI" la introducción de "Ninguna chavala tiene dueño", de Violadores del Verso, contará con Sr. Chen y Emotional Goku, "más alguna sorpresa", con equipo de sonido y luces propio, y luego será el momento de los festivales.

Entre ellos, el Guitar BCN (5 de junio, Barts), el Canet Rock (3 de julio), el Festiuet de El Vendrell (día 8), el Share Festival de Barcelona (día 9), la Acampada Jove de Montblanc (día 15) y el Maleducats y las Barracas de Sitges (día 16), por ahora.

Por Rafa Quílez