Liñán: Solo queremos bailar y tener opción estética con la que identificarnos

Pamplona, 26 ago (EFE).- Manuel Liñán llega al Flamenco On Fire con ‘Viva!!’, un espectáculo nacido de su pasado escondido en una habitación para huir de las críticas de una sociedad no aceptaba que usase falda. Ahora muestra sobre las tablas a siete hombres travestidos que pretenden “simplemente bailar” y tener una opción estética con la que identificarse, ha señalado en una entrevista a Efe.

P: ¿Qué representa en ‘Viva!!’?

R: Para mí es un espectáculo muy especial en el que pretendo recuperar parte de mi infancia, primero he tenido que bailarlo y luego poder verbalizarlo. Nace en un cuarto, a escondidas, cuando yo empiezo a bailar y a sentirme atraído por unos movimientos y una estética que están más adjudicados al género femenino.

Cuando empiezo a querer optar por ellos empiezo a darme cuenta de que soy motivo de risa, te insultan, te hacen sentir que no eres el modelo que la sociedad espera de ti, así que lo que hago es encerrarme por miedo a estas represalias sociales y artísticas. Ahí empiezo a conocerme, a ponerme ropa de mi madre para poder bailar, a ponerme flores, a intentar maquillarme, pero todo a escondidas en ese cuarto.

P: ¿Existe este relato en el espectáculo o es de donde surge?

R: No, es de donde surge, todo lo que representa ‘Viva!!’ es poder optar a esa estética. ‘Viva!!’ también tiene algunos aspectos cómicos, pero no es el trasfondo, es un espectáculo que representa una gran diversidad de baile con hombres travestidos y lo hace de una manera honesta y formal. También tiene una pequeña carga dramática puesto que para mí tenía ese dramatismo de tener que hacerlo a escondidas, que el travestismo fuera un hecho íntimo cuando debería haber sido un hecho. Dejamos claro que lo que pretendemos simplemente es bailar y tener una opción estética con la que representarnos, bailar e identificarnos.

P: Se trata de un espectáculo que tiene colgada la etiqueta de vanguardista pero se muestra una mujer flamenca muy tradicional.

R: Nosotros no queremos ser mujeres ni representar a la bailaora flamenca. No quiere decir que no apoyemos el feminismo, pero no es de donde nace este espectáculo, estamos contentos con quienes somos, simplemente queremos tener la opción de travestirnos como nos apetezca. Para mí ‘Viva!!’ es un espectáculo clásico, puede que sea más vanguardista según la perspectiva con la que se mire porque los intérpretes son siete hombres travestidos, pero es muy tradicional.

P: ¿Cree que haber nacido ahora le habría ayudado a mostrarte así?

R: Yo creo que sí, poco a poco vamos avanzando. Todavía queda mucho por hacer, pero si miro un poco a mi alrededor está más normalizado que un hombre pueda bailar con una bata de cola o con un mantón. Yo me he sentido muy bien acogido por parte de la crítica y el público, pero es cierto que de vez en cuando en redes sociales o en determinado momento sufrimos la violencia verbal de la homofobia. De hecho hace poco he tenido que denunciar unos comentarios en redes sociales que eran bastante agresivos.

P: ¿Ha sentido que su presencia y notoriedad han podido ayudar a otras personas a aceptarse y mostrarse tal y como son?

R: Sí, tengo conciencia de ello y de hecho conozco a algunos niños que están empezando a bailar a la edad de 12 o 13 con bata de cola y que sus padres les apoyan. También algunas escuelas han abierto la formación para que los hombres puedan estudiar con bata de cola porque antes había escuelas donde no estaba permitido.

P: ¿Qué referentes tenía cuando era pequeño?

R: Tenía muchos referentes masculinos y femeninos. Recuerdo la primera vez que vi a Milagros Mengíbar en un vídeo con un vestido rojo bailando por caracoles yo me quedé maravillado, lo primero que pensé es: vaya mierda que haya nacido hombre porque me gustaría optar a esta estética y a este tipo de baile. Pero he tenido muchos otros referentes como Merche Esmeralda, Mario Maya o Manolete.

Leticia de las Heras