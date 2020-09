Lindelof, Wainwright y Rodrigo García, cabezas de cartel de Serielizados Fest

Barcelona, 23 sep (EFE).- Damon Lindelof, Sally Wainwright, Josh Thomas y Rodrigo García serán los cabezas de cartel de la VII edición del Serielizados Fest, que tendrá lugar en línea del 20 al 29 de octubre con actividades presenciales en Barcelona y Madrid.

Según ha informado este miércoles el certamen, en su séptima edición el festival se "reinventa" para sacar el máximo partido al formato en línea.

Debido a que la pandemia dificulta los largos desplazamientos, Serielizados Fest y el Estudio Karabot han diseñado un Virtual Show; un plató digital en 3D que acogerá las entrevistas con los artistas internacionales realizadas telemáticamente.

Esta iniciativa pretende ofrecer una experiencia más inmersiva y entretenida para el espectador. Además, cada encuentro podrá verse desde cualquier rincón del mundo a través del canal Youtube de Serielizados.

Entre estos invitados "virtuales" figuran Damon Lindelof, creador de "Watchmen", la gran triunfadora de los pasados Emmy con 11 galardones, incluidos Mejor Miniserie y Mejor Guion de Miniserie; la británica Sally Wainwright, creadora de "Gentleman Jack" o "Happy Valley"; Josh Thomas, creador de "Please Like Me" y que verá en el festival el estreno de su última serie, "Everything’s gonna be okay", dramedia sobre los trastornos autistas.

Rodrigo García, hablará sobre la adaptación a serie de televisión de la novela de su padre, Gabriel García Márquez, "Cien años de soledad", para Netflix.

El Serielizados Fest continúa con su voluntad de acercar al público las series que están triunfando en otros países y festivales de todo el mundo, y que todavía no tienen distribución en España.

A la conocida sección "Panorama", se suma este año "Competición Oficial", que incluirá una selección de series que optarán al Premio del Jurado.

Tanto los estrenos de "Panorama" como de "Competición" estarán disponibles en exclusiva en la plataforma Filmin del 20 al 29 de octubre, juntamente con el "Showcase de Pilotos de Ficción" y una selección de Documentales sobre la cultura pop televisiva.

El jurado profesional que otorgará el premio a la mejor serie del Serielizados Fest 2020 está formado por la catedrática y periodista Concepción Cascajosa (El País, Fotogramas), Javier Olivares ("El Ministerio del Tiempo", "Atrapa a un ladrón") y la diseñadora Bina Daigeler (Narcos, Mrs. America).

El próximo Serielizados Fest también contará con sesiones presenciales en Barcelona (en el CCCB, Sala Phenomena y Casa SEAT), del 20 al 25 de octubre; y en Madrid (en Sala Berlanga y Academia de Cine), del 26 al 29 de octubre.