Lisa Immordino imagina un cara a cara entre Truman Capote y Tennessee Williams

Barcelona, 26 may (EFE).- La cineasta Lisa Immordino Vreeland, nieta de la mítica columnista y editora de moda Diana Vreeland, imagina en su último documental un cara a cara entre los escritores Truman Capote y Tennessee Williams, que abordan su homosexualidad, su amistad o su relación con el cine.

En una rueda de prensa virtual, Immordino, que ha presentado su película "Truman & Tennessee: An Intimate Conversation" en el festival DocsBarcelona, ha indicado que su interés era explicar quiénes eran estos atores, aparte de sus emociones, su homosexualidad, su forma de ser, "y darlos a conocer a las generaciones más jóvenes, que no saben quiénes son y que seguramente los conocen más por las películas que se hicieron basadas en sus libros o sus obras de teatro".

"Truman & Tennessee: An Intimate Conversation" se centra en esas dos personalidades de la literatura norteamericana, que alcanzaron la fama en la década de 1950, lo que provocó una amistad y rivalidad que se extendió durante casi 40 años hasta la muerte de ambos con un año de diferencia.

El documental recrea un imaginario a partir de las entrevistas que el periodista David Frost les hizo individualmente y compara y contrasta sus trayectorias a través de voces en off: las de los propios escritores, extraídas de imágenes de archivo, y las de los actores Jim Parsons y Zachary Quinto que interpretan, respectivamente, a Capote y Williams en diversas etapas de sus vidas.

Ha confesado la directora que cuando elige sus temas intenta "descubrir a esas personas y hacerlas reales para las nuevas generaciones", al tiempo que se plantea "retos diferentes creativamente hablando".

El documental sobre Capote y Williams es el cuarto trabajo que firma después de "Love Cecil", "Peggy Guggenheim: Art Addict" y "Diana Vreeland: The Eye Has to Travel": "Mi trabajo se centra en el siglo XX, porque me apasiona ese siglo en el que hay figuras extraordinarias que hay que dar a conocer".

En el documental quería "dar importancia a las palabras, que es lo que da ritmo a la película" y aunque ha tenido que reconstruir las palabras de los dos escritores con la voz en off de dos actores, "no se trataba de hacer una imitación, sino de evocar los sentimientos y la fuerza de sus palabras".

A su juicio, tanto Parsons como Quinto "hacen una buena interpretación, pues evocan emocionalmente a los escritores, pero no es una imitación explícita, aunque reproduzcan el mismo estilo de habla".

Immordino se ha mostrado agradecida por la libertad para crear que ha tenido en esta película, en la que "todas las palabras que se pronuncian fueron escritas por ellos en cartas, en documentos que se conservan en los archivos, sin necesidad de recurrir a hacer un biopic, porque no teníamos que contar la historia de su vida".

Con Truman Capote y Tennessee Williams no era necesario hablar de sus vidas, añade la cineasta, porque ya hay muchos libros sobre ellos, y ella no es académica.

Confiesa que en la fase de investigación, que hace ella misma sin ayuda, es "muy tradicional": "Necesito libros físicos, mis notas, una lista de todo".

Cuando descubrió las entrevistas que había hecho David Frost se dio cuenta enseguida de que esas intervenciones iban a ser el punto central de la película, porque "contrariamente a las entrevistas de promoción que pudieran haber hecho, Frost forzaba los límites, les hacía hablar, casi los tocaba físicamente".

Además, intercaló en el documental 28 fotografías, algunas de las cuales son inéditas, ha subrayado Immordino. EFE.

