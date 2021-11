Lisboa acoge el ciclo de cine español CineFiesta del 25 al 28 de noviembre

Madrid, 16 nov (EFE).- El cine español será protagonista en Portugal entre el 25 hasta el 28 de noviembre con el ciclo CineFiesta, organizado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en Lisboa, durante el que se proyectarán nueve películas recientes y otras cuatro restauradas o digitalizadas.

La muestra de las obras españolas forma parte de Mostra Espanha, un programa cultural bienal organizado por el ministerio de Cultura y Deporte, según un comunicado.

En CineFiesta se proyectarán nueve películas de cine reciente español, de las cuales siete serán de estreno en Portugal.

La muestra se inaugurará en el Cinema São Jorge con "Chavalas" (2021) de Carol Rodríguez, Premio del Público en la pasada edición del Festival de Málaga y que se proyectará por primera vez en territorio portugués.

Continuará con "La primera mujer" (2020) de Miguel Eek, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam (IDFA), en presencia del director y la presentación de doclisboa.

La tercera película en cartel será "Karen" de María Pérez Sanz (2019), en cuya proyección estarán la directora y Christina Rosenvinge, protagonista y compositora de la banda sonora original.

"Jesus shows you the Way to the Highway" de Miguel Llansó (2019) será la cuarta entrega del programa, con la asistencia de los actores Guillermo Llansó y Agustín Mateo.

El documental "The Mystery of the Pink Flamingo" de Javier Polo (2020) también será estreno en el país luso y será presentada por Queer Lisboa con la participación del realizador Javier Polo y el protagonista Rigo Pex, acompañada de sesión de DJ.

"Destello Bravío" de Ainhoa Rodríguez (2021), Premio Especial del Jurado en Málaga y estrenada en el Festival de Róterdam, será presentada en Lisboa con la presencia de la directora y de la mano de Filmin.

La séptima cita será el largo de animación "La gallina Turuleca" de Víctor Mingote y Eduardo Gondell (2019) que se exhibirá en versión doblada al portugués en sesión especial para toda la familia, previo a su estreno en salas en el circuito portugués.

"La última primavera" de Isabel Lamberti (2021), seleccionada en el programa paralelo de ACID del Festival de Cannes en 2020 y estrenada en el Festival de San Sebastián, será presentada por IndieLisboa.

La programación de cine reciente se clausurará el 28 de noviembre de la mano de "El ventre del mar" de Agustí Villaronga, premio FIPRESCI en el Festival de Moscú y ganadora de seis premios en Málaga, entre ellos la Biznaga de Oro a la Mejor Película. La proyección contará con la presencia del actor Óscar Kapoya.

Por primera vez, el programa también incluirá la sección "Heritage" en la que se exhibirán cuatro películas recientemente restauradas y/o digitalizadas por Filmoteca Española, que se podrán ver en la Cinemateca Portuguesa.

Las cuatro son obras son: "El jefe político" (1925) del director André Hugon, "Esa pareja feliz" (1951) de Luis G. Berlanga y Juan Antonio Bardem, "Manicomio" (1953) de Fernando Fernán Gómez y Luis M. Delgado y "El diario rojo" de Juan Carlos Olaria (1982).