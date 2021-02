Lista de las películas españolas y latinoamericanas de la 71 Berlinale

Berlín, 27 feb (EFE).- La 71 edición de la Berlinale, que este año se celebra en formato híbrido, con una cita virtual para la industria entre el 1 y el 5 de marzo, y una abierta al público en junio, cuenta a pesar de un programa más reducido de lo habitual con una amplia representación del cine español y latinoamericano en sus distintas secciones.

Entre las aspirantes a los Osos del festival figuran la cinta mexicana "Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios, que se llevó el Oso de Plata al mejor guión de la 68 edición de la Berlina por su filme "Museo".

Compite asimismo por uno de los galardones "Nebenan ("Next Door"), el filme en que debuta como director del actor hispano-alemán Daniel Brühl.

En la sección a competición "Encounters", creada el año pasado para apoyar a las nuevas voces del cine y dar un mayor espacio dar más espacio en el programa oficial a las diversas formas narrativas , se encuentra la coproducción suizo-argentina "Azor", del cineasta Andreas Fontana, con una trama sobre el mundo de la banca que transcurre durante la dictadura militar.

Sección oficial a competición:

- "Una película de policías", de Alonso Ruizpalacios (México)

- "Nebenan" ("Next Door"), de Daniel Brühl (Alemania)

Sección oficial Encounters a competición:

- "Azor", de Andreas Fontana (Suiza, Francia, Argentina)

Sección oficial Berlinale Shorts (cortometrajes) a competición:

- "Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje", de Gabriel Herrera (México)

- "A Love Song in Spanish", de Ana Elena Tejera (Francia, Panamá)

Sección Panorama

- "Dirty Feathers", de Carlos Alfonso Corral (Estados Unidos, México)

- "Miguel's War", de Eliane Raheb (Líbano, Alemania, España)

- "A Última Floresta" ("The Last Forest"), de Luiz Bolognesi (Brasil)

Sección Forum:

- "Esquí", de Manque La Banca (Argentina, Brasil)

- "Mbah Jhiwo" ("Mbah Jhiwo / Ancient Soul"), de Álvaro Gurrea (España)

- "Qué será del verano", de Ignacio Ceroi (Argentina)

- "La veduta luminosa" ("The Luminous View"), de Fabrizio Ferraro (Italia, España)

Sección Forum Expanded:

- "Bicentenario", de Pablo Álvarez Mesa (Colombia, Canadá) -cortometraje-

- "Black Beauty: For a Shamanic Cinema", de Grace Ndiritu (España, Reino Unido y Bélgica) -instalación

- "Se hace camino al andar", de Paula Gaitán (Brasil) -instalación-.

Sección Generation:

- "Una escuela en Cerro Hueso", de Betania Cappato (Argentina)

Sección Berlinale Series:

- "Entre hombres", de Pablo Fendrik (Argentina)

- "Os últimos dias de Gilda" ("The Last Days of Gilda"), de Gustavo Pizzi (Brasil).