Listado de los principales ganadores de la 72 edición de los Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFE).- La 72 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión, se celebró hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) en una ceremonia que presentó Jimmy Kimmel pero que no tuvo ni famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus.

"Succession", "Watchmen" y una histórica "Schitt's Creek" conquistan los Emmy

Estos fueron hoy los ganadores principales de la gala central de los Emmy (a lo largo de la semana se celebraron otras cinco ceremonias de estos reconocimientos televisivos en las que se entregaron los premios técnicos y de categorías específicas de la pequeña pantalla):

DRAMA

- Mejor serie dramática: "Succession".

- Mejor actriz de drama: Zendaya - "Euphoria".

- Mejor actor de drama: Jeremy Strong - "Succession".

- Mejor actriz de reparto de drama: Julia Garner - "Ozark".

- Mejor actor de reparto de drama: Billy Crudup - "The Morning Show".

COMEDIA

- Mejor comedia: "Schitt's Creek".

- Mejor actriz de comedia: Catherine O'Hara -"Schitt's Creek".

- Mejor actor de comedia: Eugene Levy - "Schitt's Creek".

- Mejor actriz de reparto de comedia: Annie Murphy - "Schitt's Creek".

- Mejor actor de reparto de comedia: Dan Levy - "Schitt's Creek".

SERIE LIMITADA

- Mejor serie limitada: "Watchmen".

- Mejor actriz de serie limitada o película para la televisión: Regina King - "Watchmen".

- Mejor actor de serie limitada o película para la televisión: Mark Ruffalo - "I Know This Much Is True".

- Mejor actriz de reparto de serie limitada o película para la televisión: Uzo Aduba - "Mrs. America".

- Mejor actor de reparto de serie limitada o película para la televisión: Yahya Abdul-Mateen II - "Watchmen".

SERIES Y COMPAÑÍAS MÁS PREMIADAS

"Watchmen" fue la serie más premiada de la 72 edición de los Emmy con 11 galardones, seguida de "Schitt's Creek" con 9 estatuillas (se convirtió en la primera serie en la historia de los Emmy que gana todos los premios principales de comedia) y de "Succession" y "The Mandalorian, cada una de ellas con 7 distinciones.

En cuanto a la clasificación por compañías, HBO lideró el palmarés de esta gala de los Emmy con 30 premios por delante de Netflix (21 galardones), Pop TV (10 reconocimientos) y Disney+ (8 distinciones).