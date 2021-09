Listado de películas premiadas en el 69 Festival de Cine de San Sebastián

San Sebastián, 25 sep (EFE).- La película "Blue moon", ópera prima de la rumana Alina Grigore, ha sido la ganadora de la Concha de Oro de la 69 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián que, por primera vez, no distingue por género en los galardones interpretativos, tanto de reparto como protagonista.

La rumana "Blue moon", Concha de Oro del San Sebastián más feminista

Este es el listado completo de galardonados.

Concha de Oro a la Mejor Película: "Blue Moon", de Alina Grigore

Premio Especial del Jurado: "Earwig", de Lucile Hadzihaililovic

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Tea Lindeburg, por "As in heaven".

Concha de Plata al Mejor Intérprete: Ex aequo Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye") y Flora Ofelia Hofmann ("As in heaven")

Premio a la Mejor Fotografía: Claire Mathon, por "Undercover"

Premio al Mejor Guion: Terence Davies, por "Benediction"

Premio Nuevos Directores: "Unwanted", de Lena Lanskih, con mención especial a "Carajita", de Silvina Schnicer y Ulises Porra

Premio del Público: "Petit maman", de Celine Sciamma

Premio Horizontes: "Noche de fuego", de Tatiana Huezo.

Premio Mejor Película Europea: "Between Two Worlds (En un muelle de Normandía), de Emmanuel Carrère

Premio TCM de la Juventud: "Mass", de Fran Kranz

Premio WIP Latam: "Las hijas de todas las rabias", de Laura Baumeister

Premio EGEDA WIP Latam: "Vicenta B.", de Carlos Lechuga.

Premio WIP Europa: "Carbon", de Ion Bors

Premio Zabaltegi Tabakalera: "Vortex", de Gaspar Noe, con mención especial a "Eles transportan a morte", de Helena Girón y Samuel M.Delgado.

Premio "Otra mirada" de RTVE: "Noche de fuego", de Tatiana Huezo

Premio Irízar del Cine Vasco: "Maixabel", de Icíar Bollaín

Premio Feroz Zinemaldia: "Quién lo impide", de Jonás Trueba

Premio Cooperación Española: "Noche de fuego", de Tatiana Huezo

Premio Sebastiane: "El poder del perro" ,de Jane Campion.