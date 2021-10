Llega a Filmin “Doctor Portuondo”, una llamada a reconectar con el interior

Madrid, 29 oct (EFE).- Un carismático terapeuta cubano recreado por Jorge Perugorría y el joven lleno de ansiedades que fue Carlo Padial, el paciente, (interpretado por Nacho Sánchez), protagonizan “Doctor Portuondo”, la primera serie de ficción creada por la plataforma Filmin que se estrena este viernes para dar a conocer la historia de este peculiar psicoanalista que promete traspasar la pantalla con su visión de la vida.

Una producción, la primera serie de ficción de la plataforma española, que llega “en un momento de mirar hacia nosotros y detener esa carrera chiflada en la que estamos siempre”, cuenta a Efe Padial, creador, director y coprotagonista (disimulado tras la cámara) de la historia.

La serie de seis episodios de una media hora, que pueden verse desde este viernes en la plataforma, es una adaptación de su propio libro homónimo, publicado por Blackie Books en 2017. Una regresión con tintes autobiográficos sobre la terapia que siguió con el doctor Portuondo, un peculiar psicoanalista cubano que vivió exiliado en Barcelona.

Una terapia que a Padial (Barcelona, 1977) le cambió la vida “en todos los sentidos”. “Me dio herramientas muy básicas para vivir, un léxico con el que manejarme. Yo era una persona, y sigo siendo, muy neurótica y el psicoanálisis y Portuondo me dieron unas herramientas para poder enfrentarme al exterior, a mí mismo y a la familia que venía, y me ayudó muchísimo a ponerme recto, como él decía, frente a la vida y a los problemas”, explica.

Por eso no dudó cuando le propusieron desde Filmin adaptar su libro y hacer esta serie diferente, “muy pequeñita pero muy bonita, muy literaria y con un espíritu muy independiente.” Una serie que “te da cosas diferentes y que te pide que te comuniques con ella a otro nivel”.

“Te pide que dejes el móvil, que no estés tan intranquilo y que intentes conectar con ella. Te va a hacer pensar sobre tu vida, sobre tu psicología, sobre quién eres tú en relación a los demás. Además llega en un momento muy indicado porque tras la pandemia estamos todos psicológicamente fatal”, agrega Padial.

Desde el primer momento, creadores y productores vieron clara a la persona perfecta para interpretar a Portuondo, el cubano Jorge Perugorría ("Fresa y chocolate", "Vientos de La Habana"), al que se une como coprotagonista Nacho Sánchez ("Diecisiete", "El Ministerio del Tiempo").

“Lo que más le puedo aportar yo al personaje es el sentido de la cubanía. Es un hombre que con el tiempo tenía mucha nostalgia de su tierra, de su Santiago de Cuba, esa tierra idealizada, de esa Cuba a la que nunca más regresó y a la que si hubiera regresado no se hubiera encontrado porque ya era otra. Como he trabajado fuera tanto he conocido a tantos cubanos y los he conocido siempre con esa añoranza y nostalgia de esa Cuba”, explica a Efe Perugorría.

Interpretando a Portuondo, agrega, ha podido conocer de cerca a “un hombre brillante pero a la vez un personaje un poco libertario, medio quijotesco, hemingwayano. Había aprendido boxeo y el mismo se enfrentaba a los pacientes, bebía wiski y era un poco aventurero", cuenta.

Era una figura “parada en el tiempo, un hombre del siglo pasado, totalmente analógico” que se enfrenta a un joven, un paciente, “con otra manera de ver el mundo”. “Creo que este encuentro generacional es de lo más interesante que tiene la serie”, añade el cubano.

El actor Nacho Sánchez ("Diecisiete") ha sido el encargado de afrontar el reto de meterse en la piel de Padial, frente al propio Padial. “Fue una experiencia nueva y mi papel es extraño por tenerlo siempre delante, pero para él también tuvo que ser bizarro ver a alguien que se parece un poco a ti”.

Sin embargo, agrega, “desde el principio le dije que no quería imitarle, quería que construyéramos algo juntos, partiendo de su experiencia”. Y construyeron a un Carlo que empezó no siendo tan Carlo pero acabó totalmente mimetizado con el escritor. “Al final nos parecíamos y creo que todo se colocó de una forma muy natural”.

El reparto de “Doctor Portuondo”, una producción de Filmin con La Chica de la Curva, lo completan Olivia Delcán ("Vis a Vis"), Berto Romero ("Mira lo que has hecho"), Arturo Valls ("Camera Café"), David Pareja ("Amigo") y Elisabet Casanovas ("Merlí").

Paula Escalada Medrano