Lluis Quílez ("Bajocero") rodará un thriller social sobre la valla de Melilla

Madrid, 21 abr (EFE).- El catalán Lluis Quílez, director de "Bajocero" (2021), estrenada a principios de este año en Netflix, prepara ya su siguiente largometraje, una historia de supervivencia sobre los emigrantes africanos que tratan de saltar la valla de Melilla, según han informado sus productores.

Con el título "El salto", se trata de un guion de Flora González ("Las chicas del cable", "Seis Hermanas"), que refleja la situación que viven los migrantes subsaharianos, los que esperan traspasar las puertas de Europa y los que han conseguido entrar y sufren las consecuencias de la política de extranjería, avanza un comunicado difundido hoy.

Según Quílez, la película ahonda en temas clásicos como la lucha por la supervivencia, la búsqueda de una nueva patria o la defensa de derechos humanos universales.

"Es un drama social narrado con importantes dosis de suspense y acción, relata con un tono realista y cercano una hazaña épica que llevan a cabo un grupo de personajes unidos por un único objetivo: saltar la valla de Melilla", explica el director catalán.

Licenciado en la ESCAC, Quílez comenzó su andadura profesional dirigiendo cortos como "El siguiente", que recibió 17 premios internacionales, al que siguieron los también multipremiados "Avatar", "Yanindara" y "Graffiti".

En 2015 estrenó en el Festival de Tribeca su primer largometraje de ficción como director, "Out of the dark" ("Desde la oscuridad"). Su segundo largometraje, "Bajocero", con Javier Gutiérrez y Karra Elejalde, fue número uno de visionados en mas de 40 países a través de Netflix, según el recuento de la plataforma.

"El salto" es una producción independiente de Cine365 Films y se rodará "en los próximos meses".