Los actores de "Another Round" ganan la Concha de Plata en San Sebastián

San Sebastián, 26 sep (EFE).- El actor danés Mads Mikkelsen y sus tres compañeros de reparto han ganado este sábado la Concha de Plata al Mejor Actor en el 68 Festival de Cine de San Sebastián por sus versátiles trabajos en la película "Another Round", de Thomas Vinterberg.

Este galardón lo comparten junto a Mikkelsen unos magníficos Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe, quienes han agradecido la distinción brindando desde un bar, en una conexión online, como no podía ser menos, después de la historia a la que se han enfrentado a las órdenes del realizador danés.

Los actores se meten en la piel de cuatro profesores cuya monótona vida da un giro cuando comienzan a probar con otros compañeros una teoría según la cual una persona se siente más serena, creativa y abierta si bebe para cubrir el déficit de alcohol en la sangre que supuestamente tenemos los humanos.

Todos ellos abordan extraordinariamente la transformación de sus personajes a medida que van ensayando diferentes grados de embriaguez a lo largo de este filme que se mueve equilibradamente entre el drama y la comedia.

Una vez concluida la ceremonia de clausura, ha tenido lugar otra conexión, con Mikkelsen y Lars Ranthe, quienes han agradecido de nuevo un premio que han dedicado a Ida Vinterberg, la hija de Thomas Vinterberg, que falleció el pasado año unos pocos días antes del inicio del rodaje, en el que iba a participar.

Ambos se han mostrado especialmente orgullosos por recibir en este caso "un premio coral".

La de "Another Round" no ha sido la primera colaboración de Mikkelsen y Ranthe con el cofundador del Movimiento Dogma, aunque no han desvelado si les espera un nuevo trabajo con él. "Eso no depende de los actores", han señalado.