Lucía Fernanda presume de raíces flamencas con "Canastera"

Madrid, 30 ago (EFE).- Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona, regresa, tras el éxito de su debut musical "La Manta", con "Canastera", donde a través de los sonidos del flamenco mezclado con los "beats" de lo urbano, rinde homenaje a sus raíces.

"Quería profundizar en mis orígenes, en Sacromonte, Granada, en mi abuelo Habichuela, pero quería hacerlo desde un punto de vista nuevo mediante una fusión con música urbana, como ya he hecho en otras ocasiones", relata la artista (Madrid, 1996) en una entrevista con EFE.

El nombre de la canción, una mezcla flamenca y de música urbana, según explica la cantante, también es un homenaje a sus raíces gitanas: "Está dedicado a todas esas personas que viven junto a los ríos de donde obtienen la materia prima de su oficio, que es el de hacer cestos o canastas. La canción viene de ese concepto, de lo auténtico, del estilo de vida real, y eso es lo que me interesaba reflejar", apunta.

"Soy canastera/ canastera, canastera/ soy canastera/canastera, canastera/me gustan tus maneras/y ese flow de canastera/cuando bailas por tangos/y mueves las caderas de veras", dice el estribillo de la canción, compuesta, como el resto de temas, por ella.

La idea de hacer esta canción surgió en el estudio, cuenta la artista, tras pensar muchas horas en lo que quería transmitir y reflejar: "Queríamos que tuviera que ver con 'La Manta' y que estuvieran presentes las raíces de las que vengo, así que de esta manera apareció la idea de 'Canastera'".

"Tony (Grox) puso el beat y yo le di al lápiz. Después hay un corito que compuso la hermana de mi abuelo, que es el Chamba, unos tangos de Graná, así que viendo la letra pensamos que tenía mucha coherencia meterlos. Y luego, la colaboración con Moncho (Chavea) fue genial, tenía muchas ganas de trabajar con él", añade.

Su padre, Antonio Carmona, y sus tíos crearon el grupo de flamenco-fusión, Ketama, que, para los años 90, supuso una reinvención de la música flamenca. Fueron innovadores y, de ahí, que el grupo tuviera un éxito rotundo con discos como "De akí a Ketama".

Como siempre pasa en estos casos, fueron cuestionados por los más puristas del género, pero demostraron que sus raíces podían crear un nuevo flamenco. Ahora, años después Lucía Fernanda sigue esa estela familiar de reinvención flamenca, acercando lo clásico a los ritmos urbanos.

"Yo empecé haciendo rap, mis canciones eran de ese estilo, siempre me ha gustado; y poco a poco pues le fui metiendo palmas, metiendo elementos más flamencos, pero siempre con una lírica rapeada. Esto de alguna manera me ayudó a empezar a conocerme musicalmente y saber hacia qué estilo quería llevar mi música", explica.

A pesar de que a la cantante, de 24 años, le avala en el mundo musical un apellido, ella confiesa no haberlo tenido nada fácil a la hora de entrar en la industria, lo ha tenido que "pelear" como una más. De hecho, ese es uno de los motivos por lo que decidió usar su nombre de pila como artístico y no incluir el apellido familiar.

"Creo que hoy en día es más complicado hacerte un hueco en la industria yendo con un apellido. Además, hubo una época (la adolescencia) en la que no estaba segura si me quería dedicar a esto, entonces como que al principio me costó el doble", afirma.

Sin embargo, añade, una vez tomada la decisión de ser cantante, gente de fuera que no tenía nada que ver con su familia la animaba porque les gustaba su música y su estilo, y así fue cómo empezó su etapa de estudio musical que, se completó en la Cambridge School of Visual & Performing Arts (Inglaterra).

Se ha formado en historia de la música, composición, producción y ejecución -toca la guitarra y "algo" el piano- y su meta es seguir aprendiendo otros instrumentos, especialmente de percusión.

Ahora, con sencillos en la cartera y experiencia a la espalda, Lucía Fernanda prepara su primer disco con "mucho ánimo y trabajo", del cual espera ver la luz a principios del próximo año.

Silvia García Herráez