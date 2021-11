Luis Fonsi lanza un nuevo tema animando al perdón y la reconciliación

San Juan, 5 nov (EFE).- El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi lanzó este viernes su nuevo sencillo y video musical, "Nuestra balada", en el que exhorta a las personas al perdón y la reconciliación.

"Mi alma me pedía hacer algo muy honesto, puro y sobretodo romántico y siento que este es el momento perfecto. Mi público me lo pidió. Gracias a ellos estoy aquí y me hace muy feliz poder compartirles esta balada para que la cantemos juntos a todo pulmón en los conciertos en vivo", dijo Fonsi en un comunicado de prensa.

"Es una canción muy especial para mí y espero que lo sea para todos ustedes también", agregó el artista puertorriqueño, quien junto a los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres elaboraron el tema.

El videoclip fue dirigido por el venezolano Nuno Gómes.

Previo al lanzamiento oficial, Fonsi conectó con su público anoche a través de un vídeo en vivo desde su cuenta oficial de TikTok.

"Nuestra Balada" formará parte del repertorio correspondiente a la próxima gira de Fonsi, "Noche Perfecta Tour", que arrancará los días 12 y 13 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan.

Previo a estos conciertos, Fonsi presentará dos conciertos agotados en el Movistar Arena de Chile el 18 y 19 de noviembre próximos.

Además de este gran lanzamiento, Fonsi continúa su participación como "coach" de "La Voz España" y "La Voz Kids", y desde este viernes estará disponible su nueva línea de ropa edición limitada en alianza con el fabricante de automóviles de juguete Hot Wheels.