M. Night Shyamalan presidirá el jurado de la próxima Berlinale

Berlín, 19 oct (EFE).- El cineasta estadounidense M. Night Shyamalan presidirá el jurado de la 72 edición de la Berlinale, que se celebrará del 10 al 20 de febrero próximos de manera íntegramente presencial tras realizarse este año en formato híbrido, con una cita virtual en marzo, para la industria y otra abierta al público, en junio.

"Me siento feliz y honrado de que M. Night Shyamalan haya aceptado nuestra invitación de presidir el jurado", anunció hoy el director artístico del festival de Berlín, Carlo Chatrian, en un comunicado.

Agregó que con sus películas Shyamalan "ha creado un universo en el que miedos y deseos van estrechamente de la mano y en el que los jóvenes no son solo los protagonistas, sino también la fuerza motora para superar temores".

"En la industria del cine estadounidense, Shyamalan es una figura única, un realizador que ha permanecido fiel a su visión. Esta fidelidad hacia los propios ideales es lo que buscamos también en la selección de nuestras películas", afirmó Chatrian.

Shyamalan, por su parte, señaló que la invitación a formar parte de la Berlinale "significa mucho" para él y aseguró que para un cineasta supone una "especial distinción".

"Tener la posibilidad de apoyar y celebrar a los mejores talentos del mundo es un regalo que acepto con gusto", dijo.

El realizador afirmó que dentro del sistema de Hollywood siempre se ha sentido como un "cineasta independiente".

"Son precisamente esas cosas en nosotros, que son diferentes y poco ortodoxas, las que definen nuestra voz. He tratado de mantener estas cosas en mí y de animar a otros a proteger estos aspectos en su arte y en ellos mismos", añadió.

Shyamalan, estadounidense de origen indio, lleva cautivando al público desde hace más de tres décadas con sus películas de genero.

Se dio a conocer internacionalmente en 1999 con el thriller psicológico "El sexto sentido" (The Sixth Sense), protagonizado por Bruce Willis, la segunda película más taquillera de ese año, que en 2000 fue nominada a los Oscar en seis categorías.

Shyamalan, aún hoy uno de los realizadores más reconocidos de la industria, estudió cine en la Tisch School of Arts de Nueva York y en el año de su graduación rodó su filme debut "Praying with Anger" que celebró su estreno en el Festival de Cine de Toronto.

Entre sus éxitos como director figuran títulos como "El protegido" (Unbreakable, 2000), "Señales" (Signs, 2002) y "El bosque" (The Village, 2004).

A partir de "La visita" (The Visit, 2015), celebrada como la mejor película de terror del año, Shyamalan decidió autofinanciarse sus filmes para hacer realidad sus visiones artísticas y mantener la integridad de su narrativa.

Siguió "Múltiple" (Split, 2017), número uno en Estados Unidos durante tres semanas consecutivas, éxito que pudo repetir con "Cristal" (Split, 2019).

Su filme más reciente, "Tiempo" (Old), basado en la novela gráfica "Sandcastle" y protagonizada por Gael García Bernal, se estrenó el pasado verano y actualmente esta trabajando en su próxima película, "Knock at the Cabin", que llegará a los cines en febrero de 2023.

Shyamalan comenzó en 2015 a trabajar con éxito en el sector de la televisión con la serie de diez episodios para FOX "Wayward Pines", basada en las novelas homónimas.

Asimismo es uno de los productores de la premiada serie "Servant" de Apple TV+, de la que dirigió además varios episodios.