Macarena Baena defiende un periodismo riguroso, con perspectiva de género

Logroño, 5 nov (EFE).- Los medios de comunicación y los profesionales del periodismo deben hacer un esfuerzo por dar mayor presencia a las expertas de diferentes ámbitos en sus informaciones, equilibrar su presencia con la de hombres y así hacer un periodismo "más justo, más honesto y más riguroso".

Así lo ha explicado a Efe Macarena Baena, responsable de Efeminista en la Agencia EFE, que este viernes diserta sobre perspectiva de género en el periodismo, dentro del proyecto "Medios de comunicación e igualdad de género: una alianza necesaria", organizado por el Laboratorio Feminista de Logroño.

Cree que son necesarias pautas para "informar con perspectiva de género en todos los ámbitos, no solo sobre violencia machista", porque "solo se puede hacer periodismo real con perspectiva de género, lo demás es información sesgada".

Las mujeres son la mitad de la población, "están en todos los ámbitos" y "hay que darles entidad".

Esta idea va en la línea del "movimiento No Sin Mujeres", puesto en marcha hace unos años por economistas y académicos españoles que tomaron la decisión de no participar en debates, jornadas o congresos en los que no haya, al menos, una mujer como ponente si en esta actividad hay más de una persona.

Baena ha admitido que, en ocasiones, es necesario "un esfuerzo" por parte de los informadores para encontrar a mujeres expertas en diferentes campos, "pero la realidad es que las hay en todos los ámbitos y, en algunos, son mayoría", como los académicos, aunque luego no tengan ese mismo reflejo en la información.

Ese esfuerzo que demanda en las informaciones llevaría a hacer "un periodismo más justo" con el papel de la mujer en la sociedad, ha proseguido Baena, quien ha pedido a los informadores que "si van a dar voz en un artículo a dos hombres, como expertos, cambien y que sea un hombre y una mujer".

Sin ese trabajo, se contribuye, ha lamentado, a mantener la "invisibilidad" de la mujer en diferentes ámbitos, sobre todo técnicos, "pero también económicos o jurídicos".

Sucede, además, que las informaciones tienden a dar voz al cargo más alto en una organización, "a pesar de que quien domine una materia concreta, en muchas ocasiones, es la persona situada en el segundo o tercer lugar en el escalafón de esa entidad", ha explicado.

Y dado que en los principales puestos directivos la presencia de la mujer es menor, ha proseguido, la tendencia que se sigue muchas veces contribuye a mantener la invisibilidad de la mujer, que sí están en esos segundos o terceros lugares.

No se trata solo del periodismo, ha subrayado, sino del progreso social, dado que "si queremos que las niñas estudien determinadas carreras, sobre todo técnicas, también tienen que ver referentes de mujeres en esos ámbitos".

"Esta es una labor de todos", ha incidido Baena, quien ha insistido en que los profesionales del periodismo "deben hacer ese esfuerzo para buscar a mujeres" en todos los ámbitos informativos.

Algo que no ha sucedido tradicionalmente porque "las decisiones las toman hombres y enfocan la comunicación para hombres", aunque "en las redacciones, en muchos casos, la mayoría somos mujeres".

Además, ha extendido esa petición de "un esfuerzo" al tratamiento gráfico de la información porque "la mayoría de las imágenes en bancos de fotografías son de hombres", pero las hay de mujeres en todos los ámbitos.

Sí que ha avalado, por último, el cambio hecho en los medios de comunicación, desde hace años, del tratamiento de la violencia machista, que "ha dejado de abordarse como un suceso más", ya que "en realidad, se trata de un problema estructural y así hay que tratarlo".