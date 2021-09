La magia de Sara Baras y Josep Carreras se une a los clásicos en Sevilla

Sevilla, 22 sep (EFE).- La bailaora Sara Baras y el tenor Josep Carreras afrontan este miércoles en Sevilla “una noche mágica”, como ambos definen la apertura el festival Icónica en Sevilla, en la que revisan clásicos como Lorca o Rodrigo que les unen en el escenario de la Plaza de España.

Y será, precisamente, en un escenario diseñado para que la propia plaza sea parte de la escenografía, lo que hace que la gaditana asegure que "tiene que ser una noche mágica sí o sí" porque es "la Plaza de España, Sevilla, el maestro, y la inauguración de un festival en un entorno como este”.

Además de la icónica plaza sevillana, la música y el baile serán los protagonistas a través de temas de los principales compositores y poetas españoles de finales del siglo XIX y principios del XX, como Isaac Albéniz, García Lorca o Manuel de Falla.

El tenor catalán y la bailaora gaditana retoman un espectáculo que para Carreras "siempre ha representado una fusión entre el cante el baile, la música y también con este repertorio que no he hecho mucho, pero que me encanta".

Sara Baras recuerda que la idea de esta fusión nació en 2007, “y tuvimos un recorrido muy bonito e importante, y retomarlo ha sido un regalazo”, sobre todo porque “encaja perfectamente con nuestra compañía y el flamenco, y recordar a los compositores españoles y poder tocar con Falla o Albéniz es otro regalo”.

“Desde luego, va a ser un día único y no se sabe si provocará que estemos otra vez, más adelante, haciendo esto, pero por lo menos poder abrir el festival y disfrutar saborear esta plaza tan bonita es un regalazo”, añade la bailaora, mientras el tenor bromea cuando se le pregunta si se llevan bien la lírica y él flamenco: "El mejor consejo que me dieron fue que no discutiera nunca con una soprano y me ha ido muy bien. Con Sara no hay manera de discutir".

“Imagínese, García Lorca, Falla…, y funciona perfectamente con este repertorio que baila Sara. Son autores perfectamente adecuados a la situación”, enfatiza el tenor justo antes de hacer el primer ensayo para dejar todo a punto para esta noche ante un auditorio de más de 2.000 butacas en la impresionante plaza diseñada por Aníbal González para la Exposición Universal de 1929.

Con todo listo, el que peor parece llevar los nervios es el director del festival, Javier Esteban, que asegura que tiene "una mezcla de ilusión y nervios, porque es una responsabilidad, ya que en un sitio como este no se puede fallar y lo tenemos todo muy controlado”.

“Ha sido un trabajo con mucha ilusión y esto es un proyecto que lleva ‘barruntándose’ desde hace muchos años pero llegó la pandemia y el año pasado estuvimos a punto de hacerlo, pero nos dimos cuenta que no era lo recomendable. Este año, ha sido una decisión tomada pensando que esto hay que reactivarlo y teníamos esa obligación de, por lo menos, apoyar esta vuelta a la normalidad”, asegura.

El festival Icónica llevará también a la Plaza de España a Rosario, Zucchero, Onerepublic, Gipsy Kings, Mónica Naranjo, Raphael, Carla Bruni, SFDK o India Martínez, en una apuesta por la música en vivo al aire libre que se prolongará hasta el próximo 10 de octubre.

Fermín Cabanillas