Maialen (OT): "No era capaz de asumir qué estaba pasando, me explotó la cabeza"

Madrid, 16 nov (EFE).- Maialen Gurbindo (OT), más conocida como La Chica Sobresalto, estrena "Fusión de núcleo", un tema que, en palabras de la navarra, "aúna una mezcla de sensibilidad y explosión", y presenta así el aperitivo de su primer disco, del cual avanza que será "conceptual" e incluirá colaboraciones.

Después de publicar su primer single "Oxitocina", Maialen se rebela ante las normas impuestas de la sociedad en "Fusión del núcleo" desde un lugar donde nunca habíamos estado.

"No me enteraba de nada de lo que estaba pasando a mi alrededor (en referencia a la pandemia, ya que ella estaba dentro de la Academia cuando empezó todo), no era capaz de asumir qué estaba pasando y me explotó la cabeza", explica a EFE en una entrevista sobre el nacimiento de esta canción.

"A la hora de componer, tengo dos maneras, una que es más meditada, en la que he pensado lo que quiero hacer cosa por cosa, y otra que son puramente de vomitar, para quedarme yo a gusto al desahogarme con lo que tengo dentro, y 'Fusión del núcleo' es de esta última", confiesa la triunfita, quien, además añade que hay algo "mágico" cuando se hacen las canciones así, porque "la gente conecta un huevo con esa sensación".

Esa sensación de "explosión y ahogo" que recoge la canción se ha buscado transmitir con el videoclip -que ha grabado con Lyona (conocida realizadora audiovisual)- en el cual la Chica Sobresalto aparece encerrada en una habitación, en la que solo hay una televisión por la que se ve reflejada y una ventana por la que ve el mundo exterior. "Yo me imaginaba eso en mi cabeza, una puñetera explosión nuclear", declara entre risas.

El tema, además de estar disponible en todas las plataformas digitales, a través de la web de Dromedario Records, es posible adquirir una edición especial limitada de "Fusión del Núcleo" en CD, que incluye un tema retal –una versión acústica de "Perdóname cuerpo por esta cabeza"–, que será exclusivo en este formato.

En apenas unas horas después de que se publicara, el vídeo alcanzó las 5.000 visualizaciones. Ahora, lleva más de 400.000, por lo que para la artista es todo un "orgullo": "Llevo mucho tiempo trabajando en esto y ver ahora cómo las visualizaciones aumentan… estoy en shock, tan solo puedo agradecer", apunta.

Maialen (Navarra, 1994) supo desde niña que quería ser cantante porque para ella las canciones son una vía de escape para expresar emociones y contar historias. Comenzó la carrera de Psicología, pero la abandonó para dedicarse a la música.

De esta manera, con la incertidumbre de ser seleccionada se presentó a OT 2020 como "Chica Sobresalto", un proyecto musical con el que ha publicado un disco y que ahora ha pasado a ser su nombre artístico.

Con el mismo grupo con el que compuso y produjo su primer disco, y bajo la producción de Santos & Fluren (Veintiuno, Love of Lesbian), la navarra pretende lanzar su primer disco (tras su salida de la Academia) en primavera del próximo año. Un álbum, que según confiesa que será "conceptual" e incluirá varias colaboraciones "potentes".

"Cuando salió '1999' (marzo de 2009) de Love of Lesbian lo flipé tanto que me dije: 'oOjalá yo algún día pueda hacer esto'. Y ahora fíjate, estoy trabajando con sus productores y haciendo algo muy guay. He cogido a esa Maialen de 17 años y le he dicho: 'Mira bonita lo que vamos a hacer', y la verdad es que estoy muy muy contenta en cómo está quedando el disco", apunta.

Con el mencionado dúo, y en compañía de su banda, grabará el resto de su disco (ya que en septiembre grabó un par de ellas) a finales de noviembre y principios de diciembre: "Es lo que más nos apetece, meternos en el agujero a jugar, porque, al fin y al cabo, para mí grabar es como un juego".

Del lanzamiento no aventura una fecha concreta, "depende de la pandemia", pero le gustaría que estuviera listo para primavera.

Silvia García Herráez