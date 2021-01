La Malhablada, centro referente de microteatro, echa el cierre en Salamanca

Valladolid, 3 ene (EFE).- El centro cultural La Malhablada de Salamanca, un espacio de referencia nacional de microteatro que ofrece obras de 15 minutos para 15 espectadores en salas de 15 metros cuadrados, ha anunciado este domingo su cierre definitivo debido a la falta de apoyo de las instituciones, lo que les ha llevado a una situación insostenible a pesar de los esfuerzos de sus propietarias por reinventarse y adaptar su oferta cultural a la nueva situación creada por la pandemia de la covid-19.

La Malhablada, una iniciativa que nació en mayo de 2014 en un edificio de principios del siglo XX junto a la Casa de las Conchas, ha cosechado durante sus seis años y medio de vida importantes reconocimientos por su labor en el desarrollo cultural y la promoción del teatro, e incluso la Fundación Contemporánea la eligió como uno de los cien proyectos culturales más relevantes a nivel nacional de los últimos diez años.

Este laboratorio de arte y microteatro ha mantenido durante todo este tiempo una programación estable con compañías y actores llegados de todo el país y con iniciativas como la organización del primer festival de microteatro clásico con adaptaciones de obras como "La Celestina" o "Hamlet", entre otros.

Este hogar de cuatro plantas de teatro y cultura, que también ha acogido exposiciones y conciertos, se ha visto abocado a su cierre definitivo debido a las dificultades económicas que atraviesa como consecuencia de los meses que tuvo que permanecer cerrado en 2020.

Debido al confinamiento, echaron el cierre provisional entre marzo y junio y, ya en julio, tras una importante inversión para reconvertir el espacio en un lugar donde la gastronomía y el microteatro se dieran la mano respetando todas las medidas de seguridad, reabrió sus puertas, que tuvieron que volver a cerrar a finales de octubre con el endurecimiento de las medidas ante el avance del coronavirus en Salamanca.

Desde entonces, sus fundadoras, Paz Pedraza y Gloria Hernández, han intentando renegociar el alquiler del edificio con los propietarios, a los que debían el alquiler de los meses que no pudieron abrir por el confinamiento, pero el entendimiento no ha sido posible, según ha confirmado a Efe Pedraza.

Además, el pasado agosto se acogieron a planes de ayudas y subvenciones de la Junta de Castilla y León de las que aún no tienen noticias, mientras que las subvenciones del Ministerio de Cultura "ni siquiera están enfocadas a un tipo de salas como la nuestra, pequeña y de carácter independiente, y tampoco ha existido ninguna línea a la que pudiésemos acogernos como una empresa cultural de estas características", lamenta Pedraza, quien además recuerda que han tenido que asumir varios préstamos para refinanciar toda la deuda e invertir en adoptar medidas anticovid y reorientar la oferta cultural.

"El engranaje administrativo no funciona. Los políticos están desconectados de las necesidades reales de las empresas y anuncian medidas que no llegan o directamente no sirven para nada, como el anuncio a bombo y platillo de que se pagará el 50 % del alquiler, cuando este caso solo se da para grandes propietarios, que es una minoría", denuncia la gestora cultural.

"Lo peor no es ver que los negocios son inviables por la situación, es la sensación de que no importa que desaparezcas, ya vendrán otros. Al fin y al cabo la cultura es intrínseca al ser humano, ¿no? Eso sí, no esperes vivir de ella", concluye Pedraza. EFE

grg/ros

(foto)