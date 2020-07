"Malnazidos", historia de zombis en la Guerra Civil, abrirá Festival Sitges

Barcelona, 14 jul (EFE).- La película española "Malnazidos", de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro, una historia de zombis ambientada en la Guerra Civil española, abrirá el próximo 8 de octubre la 53 edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges.

El director del certamen, Ángel Sala, ha anunciado este martes los primeros títulos de la próxima edición, que tendrá como eje temático el centenario de la película "El gabinete del doctor Caligari".

El festival se desarrollará en "un formato híbrido" entre presencial y virtual, y ha programado unas 120 películas, "manteniendo todas las secciones habituales", y "con un protagonismo especial para las películas dirigidas por mujeres", según Sala.

La apertura del festival correrá a cargo en esta ocasión de un filme español, que antes de la pandemia tenía previsto su estreno en septiembre y que sus directores han definido hoy en la presentación como "una película de acción zombi", que adapta la novela de Manuel Martín Ferreras, ambientada en la Guerra Civil española.

En el reparto de esta cinta figuran Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes y María Botto, que dan vida a un grupo de combatientes huidos de bandos rivales durante la contienda que deberán aliarse para hacer frente a un enemigo común, los zombis.

Los fans del género contarán también con la película coreana "Península", la secuela de "Train to Busan", multipremiada en Sitges en 2016.

También se proyectará en Sitges uno de los títulos más esperados de este año, según Sala, "Relic", el debut de la directora australiana Natalie Erika James, producida por Jake Gyllenhaal y protagonizada por Emily Mortimer.

El terror independiente de diversas cinematografías, dirigido mayoritariamente por mujeres, tendrá una presencia destacada en el festival, con propuestas como la británica "The Show", de Mitch Jenkins, escrita por el gurú del cómic Alan Moore; la francesa "Jumbo", de Zoé Wittock, que cuenta la historia de amor entre una mujer y una atracción de feria; la norteamericana "12 Hour Shift", de Brea Grant, o la canadiense "Slaxx", de Elza Kephart.

Para los fans del terror festivo habrá títulos como "Psycho Goreman", de Steven Kostanski; "Benny Loves You", de Karl Holt; o "The Queen of Black Magic", de Kimo Stamboel.

Otros títulos confirmados son "The Silencing", de Robin Pront, con Nikolaj Coster-Waldau; "Come true", de Anthony Scott Burns; "Archive", ópera prima de Gavin Rothery; "La nuée", de Just Philippot; la rusa "The Sputnik", de Egor Abramenko, una revisión de "Alien"; "Fried Barry", de Ryan Kruger, y dos películas del género de vampiros, "Comrade Drakulich" y "Post mortem", esta última una historia de fantasmas ambientada en la I Guerra Mundial.

La animación mantendrá su protagonismo en Sitges con títulos como "Lupin III: The First", continuación de la saga de manga creada por Monkey Punch y dirigida por el japonés Takashi Yamazaki.

Además de la inauguración con "Malnazidos", el cine español estará presente en Sitges 2020 con el estreno absoluto de "Cosmética del enemigo", de Kike Maíllo, inspirada en la novela homónima de Amélie Nothomb; o "No matarás", de David Victori, un thriller protagonizado por Mario Casas y "ambientado en una Barcelona de pesadilla".

La ciudad condal, aunque la de principios del siglo XX, también será el escenario de "La vampira de Barcelona", un drama basado en hecho reales que dirige Lluís Danés y cuenta en el reparto con Nora Navas, Sergi López, Francesc Orella, Pablo Derqui, Bruna Cusí, Roger Casamayor o Núria Prims.

En cuanto al fantástico iberoamericano, Sala ha anunciado la confirmación de la película argentina "Inmortal", de Fernando Spiner; "Los que vuelven", de Laura Casabé, e "Historia de lo oculto", de Cristian Ponce, filme de terror en blanco y negro que trata la corrupción política y la conspiración.

El festival revisará clásicos como "El hombre elefante", que se proyectará en formato remasterizado en 4K, con versión supervisada por el director David Lynch, coincidiendo con el 40 aniversario de su estreno; o "Total Recall" (Desafío Total), de Paul Verhoeven, en su 30 aniversario, también en resolución 4K.

En la sección de documentales Sala ha destacado "Kubrick by Kubrick", de Gregory Monro, que incorpora grabaciones exclusivas del cineasta en las que reflexiona sobre su filosofía de vida; y "Be water", de Bao Nguyen, sobre la figura de Bruce Lee, a partir de material inédito.

Sala ha anunciado el primero de los galardones que entregará el Festival de Sitges, el Premio Nosferatu, que será para el actor Manuel de Blas, "un clásico del cine español desde los años 60 y todavía activo", que ha trabajado en más de 200 producciones para cine, televisión y teatro, en las que ha cultivado diversos géneros, incluido el fantástico, con títulos como "El coleccionista de cadáveres", "La orgía nocturna de los vampiros" o "El jorobado de la morgue".

Para garantizar la seguridad de espectadores y trabajadores será obligatorio el uso de mascarillas en las salas y la ocupación se mantendrá entre un 75 y un 80 % del aforo total.