Los Maneskin superan las fronteras italianas en su luna de miel "eurovisiva"

Roma, 21 jun (EFE).- El grupo italiano Maneskin ha dado el salto al mundo y los conciertos en el extranjero se han multiplicado, solo un mes después de su victoria en el Festival de Eurovision que les coronó como un fenómeno de masas y como nuevos iconos de estilo.

El cuarteto de rock vive su momento más dulce y el tema con el que arrasaron en Eurovision, "Zitti e Buoni", les ha valido el doble disco de platino y más de 150 millones de reproducciones, situándoles al frente de las clasificaciones de medio planeta.

Muestra de este interés global es que su tema "I wanna be your slave", uno de los dos en inglés de su último disco, "Teatro d'ira", se encuentra entre las 50 canciones más populares en los ranking de 28 países y dentro del "Top 10" en la listas de Reino Unido. La primera vez que lo consigue un grupo italiano en 30 años.

Son, el definitiva, la banda del momento, y en el último mes sus canciones han acumulado más de 21 millones de oyentes en la plataforma Spotify.

Además, los integrantes de este cuarteto de "glam-rock" romano, Damiano, Victoria, Thomas y Ethan, se han convertido en auténticos iconos de estilo, siempre ligeros de ropa, con un estilo provocador y perfectamente peinados y maquillados.

Tal es así que ya han posado en la portada del número especial que Vanity Fair Italia ha dedicado al mes del Orgullo LGBT.

Este martes precisamente se cumple el primer mes de su triunfo en el Festival de Eurovisión y, desde entonces, las llamadas para asistir a festivales y conciertos fuera de las fronteras italianas "se han multiplicado", indican fuentes cercanas al grupo.

En estos días están en una gira europea que ya les ha llevado a Berlín, retransmitiendo el concierto por TikTok para promocionar su llegada a la red social, y también a Gotemburgo, Suecia, y Amsterdam, donde se han dejado maquillar por la famosa "vlogger" Nikkie Tutorials, con una legión de seguidores en todo el planeta.

El próximo agosto se exhibirán en uno de los grandes festivales de la República Checa, el "Rock for people", y en septiembre en el "Nova Rock" de Austria, junto a otros grupos consagrados como "Bullet for my Valantine", así como en el "Paaspop" neerlandés.

Para junio del año que viene ya han confirmado su presencia en dos de los grandes festivales de rock del continente, el Nurburgring y el Zeppelingeld en Alemania, y después viajarán a Oslo para tocar en el "Tons of rock", el mismo que acogerá a Iron Maiden.

Y "pronto" se anunciarán muchas más fechas fuera de los confines italianos, indican sus colaboradores, sin dar mayores detalles. A esto hay que sumar una gira con la que recorrerán de norte a su su país, desde Verona, Turín o Florencia hasta, Roma, Nápoles o Bari.

No obstante en este tiempo de vorágine y omnipresencia, también han vivido una nota triste: la separación de su representante, la italiana Marta Donà, la mujer que llevó sus riendas en los últimos cuatro años, desde que se dieran a conocer en 2017 en "X Factor" o ganaran la pasada edición del Festival de Sanremo.

Fue ella misma quien lo confirmó con un mensaje en sus redes sociales lleno de amargura, junto a una foto de la noche del triunfo "eurovisivo": "Yo os he traído hasta aquí y ahora habéis decidido seguir sin mi. Tengo el corazón roto pero os deseo lo mejor en la vida, chicos", escribía Donà.

Los medios italianos especulan con la posibilidad de que Maneskin quiera ahora un representante con un perfil más internacional y hasta el "New York Times" se ha sumado a las quinielas y apunta al reconocido productor británico Simon Cowell, de Sony Music, la casa con la que publican sus discos.

En cualquier caso el entorno del grupo prefiere guardar silencio, confirmando solo que por el momento "los chicos están solos" y concentrados en su ascenso meteórico.

Por Gonzalo Sánchez