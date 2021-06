Manu Ríos: Entrar en “Élite” no es “algo que me hayan regalado”

Madrid, 20 jun (EFE).- Por todo lo alto, así ha entrado el “influencer” Manu Ríos (22 años) en el mundo de la interpretación como uno de los nuevos personajes de la serie “Élite”. Pese a que sus 6,2 millones de seguidores en redes sociales como Instagram podrían haberle ayudado a abrir la puerta, él lo tiene claro: “no es algo que me lo hayan regalado”, cuenta a Efe en una entrevista.

“Hay un trabajo detrás, al final. A lo mejor no soy el actor más formado del país, soy consciente y estoy aprendiendo, pero tampoco considero que sea algo que me lo hayan regalado”, apunta el cantante, modelo, “influencer” y ahora también actor.

En su primer papel notable en una ficción, Ríos es una de las caras nuevas de la cuarta temporada de “Élite”, que se estrenó el pasado viernes 18. Interpreta a Patrick, hijo del nuevo director del colegio Las Encinas, quien llega junto con sus dos hermanas a desestabilizar al grupo y también la relación de Ander y Omar en la serie.

"Yo era seguidor de la serie desde la primera temporada y de ser un espectador a formar parte del proyecto sí que da un poco de respeto y vértigo, pero esas preocupaciones desaparecen una vez que los conoces (al resto de actores)", confiesa el joven sobre su proceso de entrada a la serie. En esta temporada, "Élite" tiene el reto de seguir convenciendo a los fans con las nuevas caras, después de haber dicho adiós a algunos de sus personajes más queridos.

Ríos llegó a la ficción, una de las franquicias españolas más exitosas de Netflix, después de "un proceso de casting largo, intenso". "Hay que ser consciente de que en un proyecto como este no creo que te seleccionen simplemente por tu número de seguidores o que te lo regalen", explica.

Ante todo, su llegada a "Élite" ha sido la consecución de un sueño. "No lo he decidido de la noche a la mañana, que de repente no sabía qué hacer con mi vida". Ser actor, cuenta, es el resultado de "un recorrido" notable, pese a su juventud. "Son años, que igual la gente que me acaba de conocer no ve, pero llevo desde muy pequeñito en este mundo, aprendiendo y conociendo".

Nacido en Calzada de Calatrava hace 22 años, Ríos comenzó su carrera cuando era un niño de diez años con varias apariciones en programas de televisión como “Cantando en familia”, “Tú sí que vales” y “Cántame cómo pasó”.

Desde niño tomó clases de danza y canto, participó en varios musicales como "Los miserables" y en 2011 formó parte del intento frustrado de resucitar al grupo “Parchis”. Era la ficha roja. También tuvo una pequeña aparición en la serie "El chiringuito de Pepe".

Pero la fama la ha conocido especialmente a través de las redes sociales gracias a su canal de Youtube (1,5 millones de seguidores), donde lleva años subiendo vídeos de versiones de canciones en inglés (ha vivido en Estados Unidos varios años) y otros contenidos relacionados con temas como la moda, su otra gran pasión.

El joven ha desfilado en pasarelas de Madrid, Barcelona, Milán, Pekín o Los Ángeles y ha trabajado como embajador de marcas como Pull and Bear o Dior.

Sin embargo, continuar en el mundo de la actuación es hoy una de sus prioridades. "Me encantaría seguir por esta carrera de la interpretación, si no no tendría sentido para mí participar en este proyecto. Quiero continuar, quiero aprender, quiero formarme y creo que esto es un medio perfecto para poder continuar", cuenta.

Ríos es popular especialmente en la red social Instagram, con más de 6,2 millones de seguidores. En menos de una semana, sus seguidores han subido en medio millón. "Estoy en un momento muy feliz. Estoy haciendo lo que me gusta, lo que siempre he querido hacer, y estoy aprendiendo mucho. Pero con esta oportunidad imagino que todo va a explotar mucho más rápido por la proyección que tiene. Aunque como llevo un tiempo encarrilado en esto, imagino que lo llevaré de una manera más natural y no será tan impactante y tan agobiante", asegura.

Paula Escalada Medrano