Manuel Gallego: "La salud es fundamental en la definición de la arquitectura"

A Coruña, 1 sep (EFE).- El arquitecto Manuel Gallego considera que, tras la pandemia por covid-19, las viviendas deben tener "más espacio" para poder combinar en ellas la vida y el trabajo, en un gran cambio que debe empezar por "los más débiles" y que no es extraño que suceda, pues "la salud es fundamental en la definición de la arquitectura".

El catedrático de la Universidad de A Coruña Manuel Gallego Jorreto (O Carballiño, Ourense, 1936), galardonado con dos premios nacionales de arquitectura, cuenta, en una entrevista con Efe, que a principios del siglo XX ya se plasmó esta premisa con el cambio de las casas "por la ventilación" y "la higiene" y la elaboración de leyes reformistas que transformaron el urbanismo para "proteger los barrios obreros", abarrotados de espacios proclives a la propagación de enfermedades.

Ahora, destaca el creador del Palacio de Monte Pío (residencia oficial del presidente de la Xunta), la pandemia del coronavirus debe transformar las casas "a la larga", aunque lo ve "difícil", ya que "el problema de vivienda es un problema de espacio y de coste económico" y supone "encarecer" la dimensión de la que se dispone ahora para la vivienda.

En esta línea detalla que, si no se puede salir de casa y se trabaja en el propio domicilio, "se necesita más espacio que el que había, que era el de vivir", pues en un sitio pequeño en el que no es posible cambiar de estancia "no se descansa física ni psicológicamente". Ello requiere también organizar el hogar "de otra forma".

La zona cotidiana y la laboral "deben ser dos espacios diferentes y deben procurar el poder descansar la vista", añade el profesional, que fue Premio Nacional de Arquitectura en 1977 por el Museo de Bellas Artes de A Coruña y en 2018 por el conjunto de su obra, consiguiendo así una doble distinción solo alcanzada por él y por Rafael Moneo.

"Que se viva y se trabaje con dignidad, ese es el problema", enfatiza Gallego Jorreto, que explica que la arquitectura consiste en "hacer espacios dignos" y remarca que la actual "simplificación" de dos espacios de la vida mediante la eliminación de uno de ellos se tiene que intentar atajar "con ingenio".

Este arquitecto con más de cincuenta años de ejercicio profesional cree también que "posiblemente" se reconfiguren los espacios compartidos, como por ejemplo los bares, para garantizar la distancia social y opina que "se tendrá que reconsiderar la forma de vida".

"Si se tiene que cambiar algo en la arquitectura se tiene que empezar por los más débiles", afirma Gallego para introducir la importancia de una transformación en las residencias de mayores, en las que hay que "tomar las precauciones" y "estudiar la seguridad".

Con todo, cree que "es pronto" para aventurarse. "Estamos todos esperando la vacuna", asegura el también doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, que señala que hasta el momento la "protección inmediata" es la prioridad.

Más que los menesteres desconocidos del futuro, concreta, la arquitectura "tiene que resolver las necesidades que tiene en frente".

A su juicio, ese cambio hacia un mayor espacio se producirá "cuando sea una demanda social" y la gente reivindique "unas condiciones idóneas" para vivir.

"Hoy en día faltan viviendas. Hay un problema social de vivienda", abunda el arquitecto, que indica que "hay tanta necesidad que se especula sobre ella", lo que ha llevado a que se promuevan "apartamentos lo más pequeños posibles". Ahora se visibiliza el problema.

Si se consigue ese aumento de metros cuadrados "el arquitecto le dará forma a ese espacio" y ello supone que habrá que construir de otra manera, con lo cual "la ciudad tendrá otra forma, no de una forma consciente pero sí como consecuencia, seguramente", augura Gallego.

Ana González