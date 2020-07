Manuel Vilas descubre el amor en los tiempos de la COVID en su próximo libro

Gijón, 11 jul (EFE).- El escritor oscense Manuel Vilas abordará el tema del amor durante el confinamiento por la COVID-19 en su próxima novela, como una forma de "exorcismo" para quitarse de encima el trauma de la pandemia.

"El coronavirus me dejó seco, me machacó las neuronas y entonces me dije tengo que meterlo en una novela para que este virus me deje en paz", ha dicho Vilas en la Semana Negra de Gijón donde ha presentado la novela "Alegría".

Vilas ha señalado que la pandemia de la COVID-19 ha condicionado absolutamente todo en todo el mundo, como nunca antes en la historia contemporánea, incluso las relaciones amorosas.

En medio del confinamiento comenzó a escribir una "historia de amor" que tiene como trasfondo "la fuerza descomunal de un virus de carácter universal".

Vilas ha pronosticado que a partir de ahora "va a haber mucha literatura" sobre la COVID-19, porque "la gente tiene necesidad de ver la pandemia desde otros ángulos, no solo del científico".

Sobre su última novela publicada, "Alegría", finalista al Premio Planeta 2019, el autor ha dicho que complementa la anterior "Ordesa", que le significó alcanzar el "éxito" literario.

Vilas dijo que "Alegría" fue escrita en los hoteles en los que se alojaba durante la gira de presentación de "Ordesa" que le llevó "por todo el mundo".

A menudo, en los actos de presentación se le acercaba gente que conocía a sus padres y le contaba historias sobre ellos que no habían sido incluidas en "Ordesa".

Vilas ha dicho que entonces se "dio cuenta" de la necesidad de continuar esta novela, que habla sobre la familia, con un segundo libro, que fue "Alegría".

El escritor ha explicado que en ambas obras hace un cuestionamiento sobre lo que se considera "el éxito" en la sociedad actual.

Para Vilas el éxito "es una quimera", un "malentendido" que surge de la "obsesión" de la gente por trascender, cuando solo hay dos verdades absolutas, que somos hijos y que nos vamos a morir.

El autor ha dicho que en sus obras pretende transmitir el mensaje de que el "éxito real es que dos o tres personas te quieran de verdad".

Se ha definido como un novelista "muy biológico", que solo confía en "las verdades de la naturaleza" y que escribe sin perder su condición de poeta.

Ha explicado que en sus textos intenta "camuflar" poesía, convencido de que es la única forma que se lea este género.

Vilas ha apuntado que comparte la idea de Nicanor Parra según la cual "todo es poesía menos la poesía".