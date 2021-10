Manuel Vilas: La literatura es el único sitio para la libertad absoluta

Murcia, 20 oct (EFE).- El escritor Manuel Vilas (Barbastro, 1962) ha advertido este miércoles sobre el debate "raquítico" surgido sobre que los cambios sociales puedan "poner cotos" a la ficción literaria. "El terreno de la literatura es el único sitio que hemos dejado para la libertad absoluta", ha explicado.

En una entrevista con EFE, un día antes de su participación en un ciclo organizado por la Biblioteca Regional de Murcia, Vilas ha remarcado que, al igual que hacían los griegos con la catarsis, hay que dejar la literatura para "hablar de las cosas que, como sociedad, no nos atrevemos a decir".

"Si empezamos a recortar también a la literatura en función de unos peros sociales determinados y coyunturales, nos habremos cargado también un espacio de libertad", ha apuntado el escritor oscense antes de recordar que un libro no es una "verdad social ni un postulado político".

"Poner cotos y muros a la ficción sería tanto como empobrecerla", ha afirmado Vilas, quien, no obstante, no ha criticado que los personajes como Superman o James Bond puedan evolucionar en sus caracteres, puesto que lo importante es la calidad de la obra artística.

Respecto a los ganadores del Premio Planeta 2021, el autor de 'Los Besos" ha considerado "raquítico" y sin contenido "intelectual" ni consistencia que haya críticas por que los tres escritores hayan usado un pseudónimo de mujer.

"Qué más da que sean escritores, mujeres, extraterrestres, tres almas en pena o tres superhéroes de Marvel", ha espetado Vilas, que fue finalista de este galardón en la edición de 2019 con "Alegría".

El escritor ha incidido en que, tras el éxito de 'Ordesa", sigue siendo la "misma persona" y sigue ilusionado con su trabajo, a pesar de los cambios en su vida diaria, que antes era "más tranquila".

"Me he vuelto medio loco, con muchísimas presentaciones, viajes y promociones, pero agradezco infinitamente que los lectores me hayan acogido en sus corazones", ha concluido el escritor oscense.