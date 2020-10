Manuela Carmena: "Me gusta muy poco que los políticos no hablen de los niños"

Madrid, 27 oct (EFE).- A Manuela Carmena le gusta "muy poco" que los que están en el "mundo político" hablen "tan poco de los niños", y por eso le gustaría que su libro "Cuentos para soñar un mundo mejor" llegara a ellos, para que se dieran cuenta de lo importante que son para "nuestra vida" los más pequeños.

A la ex alcaldesa volver a su vida de ciudadana anónima tras una legislatura al frente del consistorio madrileño parece no haberla tranquilizado, sino todo lo contrario, porque Carmena (Madrid, 1944) "está haciendo muchas cosas", según cuenta a Efe, como la de promover una asociación que trabaje para "la ética de la política" o, como es el caso, promocionar "Cuentos para soñar un mundo mejor" (editorial B de Blok).

Una obra, ilustrada por Manuela López, que reúne cuatro historias donde los valores de la justicia, la solidaridad, la amistad o el racismo son el trasfondo en el que se mueven unos personajes que creó para contárselos a su nieta Lola con el objetivo de que lleguen a otros niños y adultos.

"Me gustaría que lo leyeran muchas de las personas que están en el mundo público, porque me gusta muy poco que la gente que tiene cargos importantes hable tan poco de sus hijos, y de los niños en general, cuando son tan importantes en nuestra vida, y a su vez somos tan importantes para ellos", destaca.

Y lo somos, asegura, sobre todo si somos capaces de inventarnos historias, porque "no hay mejor magisterio que el ejemplo" para "hacer que los niños se muevan bien en ese mundo de la imaginación".

Por eso, Carmena invita con estas historias a "activar la tecla" de la imaginación, como así lo ha hecho ella con sus hijos y luego con sus nietos, así como también lo intentó hacer durante su mandato a través de la publicación de varios cuentos infantiles que se regalaron a los niños madrileños.

Porque la autora tiene algo claro, el poder que la literatura tiene en los más pequeños: "De niña leí 'La Cabaña del Tio Tom' y siempre digo que es como una vacuna, porque tras leerlo no vas a ser racista jamás".

Algo que ella se ha propuesto también conseguir con uno de los cuatro cuentos que recoge el libro, "Los niños africanos", una historia que está basada en la vida del escritor maliense Amadou Hampaté Ba pero en la que Carmena le da una vuelta de rosca, ya que en esta ocasión son dos niños negros los que recelan de los blancos para así explicar que da igual el color de piel que tengamos.

Pero también ahonda con un lenguaje infantil en la figura política y su papel en la sociedad en "El cuento de la O y la alcaldesa", una historia que bien podría leerse en clave de "pandemia" porque aborda una situación en la que los ciudadanos de la ciudad de Ordoro están "bloqueados" porque un día desaparece la letra O de su lenguaje y "necesitan a una autoridad" para buscar una solución al problema.

Y es en este punto donde sale la Carmena política: "el problema es que la vida política tiene una estructura que no es razonable, qué sentido tiene que la política se haga toda a base de discursos", se pregunta.

"Parece -prosigue- un festival del monólogo, parece que la política es una cadena de discursos, y no, la política es solucionar los problemas para que los ciudadanos puedan tener una vida mejor. El político tiene que cuidar a los ciudadanos, y para eso no es necesario hacer discursos, hay que hacer un ejercicio de escucha y no de retórica".

Por eso considera "importante" que los niños "identifiquen un cargo con una función", que tengan claro que "el alcalde no manda, sino que resuelve problemas".

Metida de lleno en su ONG "Cosiendo el paro", Carmena aboga en la actual situación por tener un "planteamiento más respetuoso, más práctico y útil".

"Desde la política es importante ilusionar en tareas comunes a la sociedad civil, porque desde arriba no puedes solucionar todos los problemas, necesitas una actitud de colaboración", afirma sobre la necesidad de que la política cuente con el "tercer sector", el de las ONG.

"Yo no veo en los discursos de los políticos un afán por amparar y recoger eso, cuando es la estructura más importante. El tercer sector trabaja desde un marco muy importante que es no tener ánimo de lucro, que eso no tiene que ver que no respete a los que sí lo tienen", concluye.

Pilar Martín.