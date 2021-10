Marcos Díez: El poema revela cosas que no sabías, es un candil en la oscuridad

Santander, 27 oct (EFE).- El poeta santanderino Marcos Díez acaba de unir su nombre a una lista de autores a los que admira, los ganadores del Premio Internacional de Poesía Generación del 27, que este año ha reconocido "Belleza sin nosotros", un libro en el que vuelve a sus obsesiones, aunque en esta obra los afectos y los vínculos personales están en primer plano.

"Belleza sin nosotros" es un poemario escrito despacio, durante los últimos cuatro años, que habla sobre "la identidad, sobre querer y ser queridos, esa cosa tan difícil, el abismo del paso tiempo, la muerte inevitable a la que todos nos dirigimos y cómo nos relacionamos con esa angustia que a todos, de una manera más o menos explícita, nos atraviesa", explica en una entrevista con Efe.

Marcos Díez no escribe a diario, a veces un poema al mes o tres pero elimina dos. Y tiene claro que no es el autor quien decide el poema sino que es el poema el que acude a él.

"Uno no sabe de qué va el poema antes de escribirlo porque le revela el autor cosas que no sabía. En ese sentido es un camino de conocimiento, es un candil, lo digo en el libro, que no aclara la noche pero ofrece consuelo ante la oscuridad", afirma.

Cree que "Belleza sin nosotros" dialoga con sus libros anteriores, sobre todo con los dos últimos, pero quizá, apunta, sea su obra "más centrada en los afectos".

Y es que Marcos Díez ha sido padre hace tres años, una experiencia que le ha llevado a "poner el foco" en los vínculos personales, "el elemento esencial de la existencia o uno de ellos".

"Es un libro que parte de vivencias personales y de otras cosas que van apareciendo. Ya lo decía Pessoa, el poeta es un fingidor y en el libro al final hay un personaje literario que hace de pantalla y protege un poco al autor", dice.

Marcos Díez considera que quien sentenció que "uno esta escribiendo una y otra vez el mismo libro" tenía razón: "Regresamos una y otra vez a las mismas cosas que nos preocupan, intentando desenredar a través del ejercicio estético de la poesía para intentar llegar más lejos o ver las cosas desde otro punto de vista. Al final son obsesiones, el poeta es a veces como un perro que coge un hueso y lo roe tratando de llegar a la médula de las cosas", sostiene.

Jaime Siles, Luis Antonio de Villena, Pilar Bonnet o el también cántabro Lorenzo Oliván son algunos de los autores que han sido reconocidos con el Premio Internacional Generación del 27, poetas a los que admira muchísimo, confiesa.

Por eso sumar su nombre a esa lista, añade, es "un honor y una alegría", como lo es volver a publicar en Visor, que ya ha editado dos de sus libros: "Combustión" (2014) y "Desguace" (2018).

Pero Marcos Díez siente que bebe de todos y cada uno de los autores a los que lee. "Todo escritor o todo poeta forma parte de una tradición y en mi caso la tradición la constituye mis lecturas, que al final inevitablemente conforman al poeta que soy", asegura.

La de los 50 es su generación de referencia, como lo es la obra de José Hierro. También la del 27, en menor medida, aunque Juan Ramón Jiménez es uno de los autores importantes para él.

También lee y admira a muchos poetas contemporáneos, como Oliván y el recientemente desaparecido Antonio Cabrera, entre otros muchos.

DESDE LOS MÁRGENES

Ajeno a corrientes literarias, cree que vivir en la periferia, en Santander, le hace escribir "desde los márgenes".

"En general vivo bastante apartado de esa vida literaria y de poetas. Lo que escribo bebe de mis lecturas y me influye de una manera decisiva. Nadie escribe desde la nada, lo hace partiendo de su experiencia como lector", subraya.

Aunque publique un libro cada tres o cuatro años, asegura que la poesía está presente en su vida todos los días, en cómo se relaciona con su entorno.

"Esa mirada poética o esa percepción muy ligada a la poesía atraviesa mi existencia de manera cotidiana. Luego eso se traduce en que una vez cada quince días o una vez al mes escribo un poema libro y cuando han pasado unos años aparece un libro".

Por Lola Camús