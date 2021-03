Marea retomará sus conciertos cuando se puedan hacer "a pleno pulmón"

Logroño, 11 mar (EFE).- Los componentes de la banda de rock Marea ya trabajan en la publicación de un nuevo disco, si bien no volverán hasta que no puedan hacer un concierto "al cien por cien y a pleno pulmón", ha asegurado a Efe su vocalista y compositor, Kutxi Romero.

Kutxi Romero, en solitario, protagonizará mañana una actuación en Logroño, donde rendirá tributo al rock and roll español con un concierto en acústico, junto a las guitarras de Juanito Lorente y "El Pete", e interpretará canciones de artistas y grupos a los que admira, como Leño, Enrique Urquijo y Antonio Vega.

"Con Marea no empezaré las grandes giras hasta que no me digan que no nos podemos chupar las axilas en público con desconocidos. Los planes cambian de un mes para otro y veremos cómo está el patio cuando se vacune a todo el mundo", ha recalcado en referencia a la covid-19.

En esta gira en solitario, que comenzó hace cuatro meses, toca todo lo que quiere, independientemente del género musical y del artista que haya compuesto la canción, aunque todas pasadas por su inconfundible voz.

"La música que toco es lo que soy personalmente. Siempre llevo por bandera el respeto por el rock and roll e intento que, durante un par de horas, el público, se sienta cómodo y olvide que ahí fuera están cayendo bombas", ha subrayado Kutxi Romero (Berriozar, Navarra, 1975).

Ha explicado que, junto a Juanito Lorente y "El Pete", tocan todas aquellas canciones que les gustan y que han podido adaptarlas a la guitarra acústica, entre las que se incluyen también algunas de producción propia, ya sean de Marea o de su primer disco en solitario, "No soy nadie".

También ha manifestado que en esta gira ha incluido canciones de Barricada en honor a "Boni", el guitarrista de la banda recientemente fallecido, quien "ha aportado al rock todo su talento y que ha enseñado a las generaciones venideras cómo hacer música con esfuerzo y tesón".

Pese a las limitaciones de aforo debido a la pandemia de la covid-19, ha detallado que ya ha hecho 20 bolos en los últimos meses y así seguirá mientras no se puedan dar grandes conciertos, "sentado en una silla, con la guitarra y un cubata en la mano".

"Lo debo estar haciendo bien porque cada día viene más gente, algo tendrá el agua cuando la bendicen", ha bromeado el líder de Marea, quien ha apuntado que cuando canta es el único momento en el que puede estar sin mascarilla.

Ha aclarado que, "en la nueva normalidad" por la covid-19, no le gusta ir como espectador a los conciertos de rock and roll porque "están los bares cerrados y no puedes estar sin mascarilla", pero ha matizado que antes de la pandemia tampoco se podía estar en muchos teatros "de pie o con un cigarro en la boca".

Además, la reducción de aforo al 50 por ciento en la mayor parte de ciudades en las que actualmente se celebran conciertos provoca un ingreso menor en las bandas musicales.

Acude a Logroño con la intención de hacer disfrutar a los asistentes al concierto y de "ayudarles a mantener la cordura".

Para él, "es un honor volver a tocar", ya que ha vuelto a disfrutar de la música y a practicar lo que más le gusta en medio de una pandemia mundial, "aunque sea con un popurrí de géneros adaptado al acústico".

Enrique Ovejas Osés