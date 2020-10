Maria del Mar Bonet: "Mientras tenga voz, seguiré cantando"

Palma, 5 oct (EFE).- La cantante María del Mar Bonet ha sido galardonada este lunes con el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que la mallorquina recibe después de más de 50 años encima de los escenarios de los que no se piensa bajar. "Mientras tenga voz, seguiré cantando".

Bonet cuenta que ha recibido la noticia del premio con "mucha alegría", y más por la situación de pandemia actual, y dice que es "un honor" recibir este premio. "De entrada no te esperas un premio como este, así que cuándo llega es magnífico", asegura en una entrevista con EFE.

“Cantar es lo que más me gusta hacer y no supone un esfuerzo, al contrario significa pasármelo bien e intento que la gente también lo disfrute. Si esto se valora, lo agradezco muchísimo”, explica.

Preguntada por la situación del sector cultural por la crisis del coronavirus, la cantante asegura que "hay incongruencias" con respecto a otros sectores, por ejemplo, en la manera como se restringe la entrada de público en teatros y no en sitios concurridos como autobuses o aviones.

“Creo que se tendría que hacer más propaganda de lo bien preparados que estamos en el sector para hacer frente al virus”, y cuenta algunas de las medidas adoptadas hasta ahora, como la separación entre el público, la toma de temperatura antes de entrar o los geles hidroalcohólicos “repartidos por todos los rincones de la sala” donde se celebran conciertos, asegura.

La artista, nacida en Palma, cree que los espectadores “tienen que perder el miedo" aunque entiende que lo tengan porque la situación "es complicada”. "Las instituciones tendrían que explicar mejor las medidas que tomamos, los cantantes no nos cansamos de explicarlo a la gente”, subraya. Además, Bonet destaca el "gran esfuerzo" que están haciendo las salas para adaptarse a la situación.

La cantante asegura que la pandemia ha cambiado "mucho" nuestra realidad: “No vivimos en el mismo mundo de hace unos meses y tenemos una naturaleza absolutamente enferma”.

Explica que puede ser que la pandemia baje de intensidad pero cree que pueden surgir otras "igual o peor" que esta. Y, afirma con rotundidad: "Si no curamos la naturaleza, seguiremos cogiendo enfermedades".

Maria del Mar Bonet es crítica con la actual gestión de la crisis: "Me impresiona que los gobiernos se dediquen a invertir más en armamento para guerras que no en científicos que estudien cómo podemos mejorar y curar el mundo".

Asegura que le gustaría ser optimista pero que no lo ve muy claro. "Nos falta sentido común, mientras no lo tengamos las cosas no van a cambiar", sostiene.

Bonet va a tocar los próximos días en el teatro Micalet de Valencia acompañada del compositor Borja Penalba. Los conciertos van a ser registrados y utilizados para editar un nuevo disco.

Después de esto explica que ya tiene otros proyectos en mente, como un recital en Manresa que va a ser un homenaje al padre Rafael Ginard, autor de “uno de los cancioneros más importantes de Mallorca”, cuenta la cantante.

Y sobre una futura retirada de los escenarios, la cantante mallorquina lo tiene claro: “Yo de momento me siento muy bien cantando y no tengo ningún interés en dejar de hacerlo. Si algún día sucede, pues que le vamos a hacer, pero mientras tenga voz seguiré”.

El acto de entrega de los Premios Nacionales de Cultura será el próximo 29 de noviembre en la Capella del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.

