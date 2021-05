Maria João destaca la creatividad de los músicos durante la pandemia

Logroño, 13 may (EFE).- La legendaria cantante Maria João, considerada “la maestra de la improvisación vocal”, ha destacado a Efe la "creatividad” que han tenido los músicos durante la pandemia de la covid-19, en la que han trabajado en “streaming” y subiendo contenido a las redes sociales.

El Teatro Bretón de Logroño acoge este jueves el concierto del grupo musical “Maria João & Carlos Bica Quartet”, como parte del Festival Mayo Jazzea, en el que estas dos figuras internacionales abordarán los sonidos y ritmos del jazz clásico, pero desde una perspectiva actual.

"Para un músico, es imposible estar parado y no hacer su amor (la música)”, ha indicado Maria João (Lisboa, 1956), quien ha añadido que “la gente está llena de hambre de poder hacerlo en vivo, con personas viendo, porque nada se compara con tocar y cantar para gente que está escuchando. Eso es magnífico y lo que da sentido en realidad”.

Sobre las diferencias que pueden existir entre ofrecer un concierto online respecto a uno en directo, ha remarcado que “estar en el escenario con gente frente a ti es completamente distinto, es un momento que no puede compararse con nada”.

Ha señalado que en el concierto de este jueves habrá “mucha música y la gente se lo va a pasar muy bien porque esta no es una banda fácil, es una banda aventurera”, con miembros que son “diferentes” entre sí.

“Es maravilloso de ver, a mí me encantaría asistir como público a un concierto así, a algo siempre desafiante”, ha resaltado esta cantante, quien ha indicado que le gustan “todos los conciertos” por “el hecho y el lugar del escenario”.

Para ella, “hacer música con otros es como danzar con otros, respirar juntos, y ese momento sublime de juntarse es increíble, sea dónde sea, en un festival, un concierto, un teatro, un auditorio o en la calle, lo que sea, es un momento que llena de total felicidad”.

La improvisación, ha proseguido, es lo que más le gusta, ya que la perfección es algo que no busca ni le interesa, sino que lo que le importa es “el camino, la aventura y esa ambición de buscar el arte que existe en la música, ese lugar precioso lleno de armonía y de significado”.

“Yo soy curiosa y no tengo límite de estilo porque eso sería un desmotivo, no un motivo. Me encanta la música y me encanta la electrónica, que es mundo por explorar increíble”, por lo que “intento no tener límites de ninguna especie”, ha subrayado.

Además de cantar en “Maria João & Carlos Bica Quartet”, esta artista tiene “un proyecto personal” con João Farinha, pianista de este cuarteto, llamado “OGRE Electric”, cuyo último disco, publicado en 2020 con el título de “Open Your Mouth”, está “lleno de hip-hop” a su “manera”, lo que “es muy importante”.

Este último disco, que cuenta con la colaboración del joven baterista alemán de hip hop Silvan Strauss, es su “amor grande”, ya que, ha destacado, “está siendo distribuido para todo el mundo”, algo que le hace “muy feliz”.

“Luego, tengo invitaciones para tocar con otros grupos, uno de ellos, de música contemporánea. Entonces, realmente, tengo muchas cosas que me llenan de felicidad en la música”, ha concluido.

Sergio Jiménez Foronda