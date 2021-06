Marina Heredia: "No se puede dejar de ser cantaora ni cuando se hace salsa"

Madrid, 25 jun (EFE).- Reconoce Marina Heredia que le cuesta entrar en los estudios de grabación ("Me enfrían mucho", afirma), pero con "Capricho", su primer álbum en ocho años, se ha dado un "regalazo" en forma de viaje musical desde sus raíces flamencas al otro lado del Atlántico para interpretar tangos, rancheras y salsa.

¿Deja entonces la cantaora de serlo para convertirse en cantante? "No se puede dejar de ser cantaora ni quiero, ni cuando se hace salsa. Se puede hacer, pero en mí se vería muy impostado porque soy lo que soy. Yo soy cantaora", asevera la artista en una charla con Efe.

Heredia (Granada, 1980) no había vuelto a publicar nada desde 2013, cuando lanzó "A mi tempo", su cuarto disco de estudio, lo que no significa que a esta ganadora del Premio Giraldillo al Cante de la Bienal de Flamenco de Sevilla alguna vez le falten proyectos, sobre todo en directo.

"No me gustan los estudios, me enfrían mucho. Por eso siempre me estoy inventando espectáculos para tener la agenda llena y no meterme ahí, pero prometo a partir de ahí enderezarme", asegura entre risas, después de repetir grabación junto a su productor de siempre, José Quevedo "Bolita".

Sobre las razones que la convencieron para esta vuelta, cuenta que con el parón de la pandemia "necesitaba cantar". También que este es un disco cuyos mimbres empezó a poner un poquito antes del confinamiento y que era "muy querido y buscado".

De hecho, ya en 2014 hizo un espectáculo llamado "Tierra a la vista" en el que incursionó por primera vez en la música latinoamericana. "Aquello fue el germen de este disco, que llega más madurado y trabajado, con más sapiencia de lo que quería hacer entonces", confirma.

"Soy muy aficionada a esta música, a toda la sudamericana en general, no solo a la salsa. En ella me siento como pez en el agua", afirma, antes de explicar que el bolero "Quiero amanecer con alguien" que grabó para el álbum con la Sinfónica de Alicante "es en realidad una copla de las nuestras cuando la sintetizas".

Reconoce que no está "inventando nada", sino siguiendo los pasos de maestros como La Niña de Los Peines, "que ya hacía rancheras por bulerías", o como Bambino o Lola Flores y todos los que vinieron después. "En el flamenco, con los cantes de ida y vuelta ese camino lo tenemos bastante interiorizado", dice.

"Esto es un regalazo, o muchos regalos en uno grande. Me he mimado y me he permitido cumplir muchos sueños, como por ejemplo colaborar con músicos con los que hacía años que soñaba trabajar, como Tomatito y La Mala Rodríguez", señala la intérprete ante este "Capricho" (Universal Music).

Sobre la reina del hip hop español, explica que aparece en un tema que se llama "La diablera", una chacarera argentina "que ya es pícara, como los tangos del sacromonte que están ahí, y porque más pícara que ella no hay nadie". "Además María siempre tiene un mensaje inteligente y muy real", añade.

"Lo más complicado ha sido que he tenido que dejar mucho fuera. Me daba para un disco triple, pero primaron el estómago y las tripas, lo que más me conmovía", cuenta la artista, que se ha asomado a temas como "Fallaste corazón", "Mil colores", "Cielo rojo y ya" o el clásico de El Gran Combo de Puerto Rico "Se nos perdió el amor".

Actualmente ya prepara la gira en la que presentará este álbum, un "tour ambicioso para los tiempos que corren" en el que estará acompañada de piano, guitarra, percusiones latinas y flamencas, "metales por supuesto, coros y palmas que sirvan para unir los dos mundos en busca de una mezcla muy buena".

Le gustaría presentarlo en el Palacio Carlos V de su Granada natal, pero también en Latinoamérica "porque está hecho para enseñarles mi amor hacia sus formas y también el flamenco, cómo nos podemos fundir", remacha.

Por Javier Herrero