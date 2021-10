Marina Rossell: En "300 crits" digo cosas que antes no me atrevía a decir

Barcelona, 29 oct (EFE).- La cantautora Marina Rossell publica este viernes “300 crits”, el vigésimo quinto disco de su trayectoria, en el que incluye temas propios y clásicos de la canción francesa, un álbum donde dice "cosas que antes no me atrevía a decir” y que ahora, confiesa en una entrevista con Efe, “tengo la necesidad de expresar”.

Rossell, quien cree firmemente que “las canciones son para quien las necesita y también, para quien las necesita escribir”, indica que este es un disco “hecho con una libertad absoluta” y que, parafraseando al poeta Màrius Torres (“llegará la hora que explicará todas las otras horas”), explica todos los álbumes que lo han precedido.

Un disco que ha llevado a la cantautora catalana tres años de trabajo y un periodo de sufrimiento durante las grabaciones en plena pandemia -“yo sufría mucho por los viajes, la gente y los sitios”- que finalmente incluye un total de once temas, cinco de ellos propios y casi confesionales, como “Guardo el dubte” o “Morir d’un llamp”.

Dos canciones que, revela, “son dos caras de una moneda, pues una habla sobre el dolor que sientes cuando te dejan de querer y la otra del dolor que sientes cuando eres tú el que deja de querer a alguien”.

O la canción que da título a este trabajo, “300 crits”, alusiva a los gritos nacidos de todas las emociones humanas: "Gritos de desconcierto, de desesperanza, de amor, interminables que, a veces, atraviesan la naturaleza".

También interpreta, “buscando un sonido”, canciones que se escuchaban durante y después de la ocupación de Francia, como “Sous le ciel de Paris” (Sota el cel de París) y “Avec le temps” (El temps se’n va) de Léo Ferré, o “J’attendrai” (Jo t’esperaré) y “Non, je ne regrette rien” (No me’n penedeixo de res), de Edith Piaf.

Esta última canción, ha confesado la artista catalana, “no quería morir sin haberla versionado” porque “a mi edad y como reconocía la gran Piaf, no me arrepiento de nada; ni del bien que me han hecho, ni del mal; total, ya me da igual”.

O la canción “Himne a l’amor” que la intérprete grabó con el móvil en una sala del Ateneu Barcelonès, una grabación improvisada fuera del estudio que le gustó cómo sonaba y que ha incorporado en este nuevo disco, editado por Satélite K.

Rossell considera que la música catalana está “en un momento de esplendor, hay gente con mucho talento, preparación y personalidad”, y por eso ha confiado en artistas emergentes como Ferran Palau y Marina Hein para colaborar en su canción "Morir d’un llamp", para la que ha querido “juntar a tres generaciones”.

“El cameo que hacen estos dos artistas sorprende, no podía dejar de escuchar sus difíciles armónicos”, señala Marina Rossell, quien además reconoce ser fan de artistas como los compositores norteamericanos Steve Reich y Philip Glass.

A pesar de que la pandemia cancelara parte de su anterior gira, la cantante confía en que este año pueda volver a pisar los escenarios, como el del Palau de la Música Catalana, y pueda acompañar a la gente con sus canciones, en un periodo que considera “desolador” y en el que, constata, “hay que hacer canciones que creen esperanza y abran horizontes”.