Mario Gas regresa al Teatro Akadèmia con un Pirandello de juego de máscaras

Barcelona, 4 dic (EFE).- El director teatral Mario Gas regresa al Teatro Akadèmia el próximo día 9 con una particular versión del "L'uomo dal fiore in bocca" de Pirandello, que se caracteriza por los juegos de máscaras y los desdoblamientos de los personajes, que interpretarán Àlex Casanovas, Montse Guallar y Xavier Ripoll.

En rueda de prensa telemática, los cuatro se han mostrado este viernes felices por poder reabrir las puertas del teatro barcelonés con esta obra, "L'home de la flor als llavis i...", a la que todos han hecho sus aportaciones y que permitirá al público, hasta el 10 de enero, conocer también la relación que mantuvieron durante años el autor siciliano y su musa, la actriz Marta Abba.

Gas ha rememorado que hace más de cuarenta años abordó por primera vez un texto del dramaturgo, la comedia "Enrique IV", y hasta ahora no había vuelto a él, aunque lo considera un autor "fantástico" y que le sigue cautivando.

Cuando se puso en materia, hace ya unos meses porque la obra iba a estrenarse justo cuando se decretó el estado de alarma, pensó enseguida en hacer un espectáculo a partir del texto breve de "L'uomo dal fiore in bocca" y, rápidamente, se le ocurrió que podía reescribirlo y alargarlo con parte del epistolario que mantuvieron Pirandello y Abba a lo largo de los años.

Los tres actores de la obra se sumaron y, según Gas, "los cuatro nos hemos convertido en los dramaturgos de este espectáculo", en el que además de mostrar el diálogo en un solo acto que mantienen los dos personajes de "L'uomo dal fiore in bocca" -obra que ha sido traducida por Pau Vidal- dan a conocer la muy fuerte relación que se plasma en el epistolario entre Pirandello y Abba.

A pesar de ello, "no sabemos si además de fervor artístico, personal y de compañerismo hubo una relación más carnal, más íntima", en palabras del director.

Como es marca de la casa en el dramaturgo italiano, aunque ahora se ofrezca una adaptación, la pieza es "todo un tratado de emotividad, existencialismo, vitalidad, se ve a un autor sublevado contra el deseo de los dioses", en la que aborda cuestiones como el amor, la muerte, la existencia, la máscara, la identidad, las clases sociales, el mundo del teatro, la supervivencia o el destino.

Un cine, en la Italia de los años cincuenta, sirve de punto de partida de la historia, en la que se da a conocer el encuentro entre el acomodador de la sala, que antes había sido actor, con una cara conocida, la de Marta Abba.

Durante el reencuentro ambos reflexionarán sobre su trayectoria y sobre el oficio de la interpretación.

Asimismo, el montaje alude a la trama de "L'uomo dal fiore in bocca", que transcurre en una noche en la que un hombre enfermo y un viajero se encuentran de forma casual en una estación de tren, contraponiéndose vida y muerte.

La pieza, que fue escrita durante el período de entreguerras, bebe del espíritu de esa época en la que "la pérdida de lo absoluto era palpable", según Gas.

Esperando que el aforo pueda subir de las cien localidades actuales, los actores han dicho que cumplen con todas las medidas sanitarias demandadas, además de pasar los test correspondientes.

Àlex Casanovas ha aseverado que están trabajando de "una manera muy cómoda", a pesar del "interruptus" del pasado día 13 de marzo, "extremando todas las medidas, porque somos muy conscientes de que si no lo hacemos, no trabajamos y no podemos comer".

Xavier Ripoll, que se pondrá en la piel de Pirandello, ha señalado que están llevando a cabo "un trabajo muy intenso y muy especial, a partir de unos materiales que hemos creado nosotros mismos, con nuestras improvisaciones".

Montse Guallar, que será Marta Abba, ha agregado que gracias a la obra ha podido descubrir "a una mujer que fue muy importante y que, no sé por qué la conocemos tan poco".

A la vez, ha confesado que está encantada con el ambiente que se respira en los ensayos y que la obra se le hace tan corta que se podrían hacer en el futuro nuevos montajes ampliándola con todo el material que no se ha utilizado ahora.

En el período navideño habrá funciones los días 25 y 26 de diciembre y los días 1 y 6 de enero.