Marsé, Kertész, Matute y Bill Gates, protagonistas en la no ficción de 2021

Barcelona, 30 dic (EFE).- Un diario del fallecido Juan Marsé, el último volumen de los diarios del Nobel Imre Kertész y un libro biográfico de Ana María Matute con material inédito destacan en las novedades de no ficción en 2021, cuando se publicarán numerosas obras sobre el impacto de la covid y un libro de Bill Gates sobre el reto medioambiental del planeta.

"Notas para unas memorias que nunca escribiré" (Lumen) recoge el diario minucioso que Marsé llevó en 2004 y las notas y apuntes de varias libretas los siguientes años, que contienen reflexiones sobre literatura y política, Cataluña y España, juicios sobre escritores, periodistas, políticos y artistas; sus pequeñas y grandes luchas cotidianas, como novelista, como jurado de un polémico Premio Planeta, y como ciudadano, así como embriones de relatos, sentencias, poemas e ilustraciones del propio autor.

"El espectador. Apuntes (1991-2001)" (Acantilado) es el tercer y último volumen de los diarios del Nobel de 2002 Imre Kertész, en el que examina el cambio de régimen tras la disolución de la URSS, la descorazonadora deriva de Hungría en las últimas décadas y el papel de intelectual público que le fue imponiendo su creciente fama.

En el ámbito memorialístico aparecerán también "Veza y Elias Canetti. Cartas a Georges" (Galaxia Gutenberg); "Permiso para retirarme. Antimemorias III" (Anagrama), tercera y última entrega de las antimemorias de Bryce Echenique, con la que ha decidido cerrar su carrera literaria; y "Madre Irlanda" (Lumen), autobiografía de Edna O'Brien.

"La vida no regalada" (Roca), autobiografía novelada de Luis Cabrera; "Acid for the Children" (Cúpula), memorias de Flea, cofundador de Red Hot Chili Peppers; y "Verdades a medias" (Aguilar), textos personales, poemas e ilustraciones de la cantante India Martínez también serán novedad en el género.

En "Cómo evitar un desastre climático" (Plaza & Janés) el magnate Bill Gates expone un plan amplio, funcional y asequible, para hacer frente a la crisis ambiental, así como para reducir a cero las emisiones de los gases de efecto invernadero.

Directamente relacionado con la preocupación medioambiental se publicarán también "Perdiendo el Edén" (Gatopardo), de Lucy Jones, "El futuro por decidir" (Debate), de Christiana Figueres y Tom Rivett-Carnac, y "La vida en común. Los hombres (que deberíamos ser) después del coronavirus" (Galaxia G.), de Octavio Salazar.

La pandemia estará presente en obras como "En llamas" (Paidós), de Naomi Klein; "Vacunas" (Capitán Swing), de Peter C. Gøtzsche; "Viral" (Ed. B), de Juan Fueyo; "La pandemia del capitalismo" (Península), de Joan Coscubiela; "Caos, virus, calma" (Páginas de Espuma), de Núria Perpinyà; y "A flor de piel. Pensar la pandemia" (Gedisa), de Marcelo Pakman, entre otros títulos.

LA ANA MARÍA MATUTE MÁS ÍNTIMA Y PERSONAL

Blackie Books editará "El libro de Ana María Matute", con extractos de lo mejor de su obra junto con fotos nunca vistas, anécdotas sobre su vida, recortes de prensa, páginas de sus cuadernos de notas, manuscritos inéditos o fotos de objetos preciados de su trayectoria.

También se publicarán las biografías "Showboat" (Cúpula), de Kobe Bryant por Roland Lazenby; "Johan Cruyff" (Geoplaneta), de Auke Kok; "Juana de Arco" (Ático de los Libros), de Helen Castor; "Bernardo de Gálvez" (Alianza), de Gonzalo M. Quintero Saravia; "Kafka, el abismo de la literatura" (Guillermo Escolar), de Roberto Mosquera; "¿Éste es Kafka?" (Acantilado), de Reiner Stach; "Hölderlin" (Tusquets), de Rüdiger Safranski; y "Talleyrand" (Arpa), de Xavier Roca-Ferrer.

"Un amor al alba" (Periférica), de Elisabeth Barillé, la historia entre Modigliani y la poeta rusa Anna Ajmátova; "Frank Zappa" (Alianza), de Manuel de la Fuente; e "Icíar Bollaín" (Cátedra), de José Luis Sánchez Noriega completan el panorama biográfico.

La II Guerra Mundial será argumento en ensayos como "Hitler. Solo el mundo bastaba" (Galaxia Gutenberg), de Brendan Simms; "Rudolf Hess" (La Esfera), de Pierre Servent; "Apaciguar a Hitler" (Debate), de Tim Bouverie; "Los científicos de Hitler" (Espasa), de Eric Frattini; "Normandía 44" (Ático), de James Holland; "Los musulmanes en la guerra de la Alemania nazi" (Alianza), de David Motadel; y "Esplendor y vileza" (Ariel), de Erik Larson.

El franquismo y la Guerra Civil serán analizados en "El gran error de la República" (Crítica), de Ángel Viñas; "Por la sagrada causa nacional. Badajoz, 1936-1939" (Crítica), de Francisco Espinosa; "España en guerra: 1936-1944" (Alianza), de James Matthews; "Arte, botín de guerra" (Cátedra), de Arturo Colorado; "La guerra de España: reconciliar a los vivos y a los muertos" (Arpa), de Jean-Pierre Barou; y "Vidas truncadas" (Galaxia G.).

Sin dejar la historia también aparecerán "Francia" (Ático), de John Julius Norwich; "Un espía impecable. Richard Sorge, el maestro de espías al servicio de Stalin" (Crítica), de Owen Matthews; "Biografía de la inhumanidad" (Ariel), de José Antonio Marina; "Las cuentas aún no están saldadas" (Siruela), de Amos Oz; "Maoísmo. Una historia global" (Debate), de Julia Lovell; o "Después del muro" (Taurus), de Kristina Spohr.

De la historia más reciente se ocuparán "2017. La crisis que cambió España" (Deusto), de David Jiménez; "15M: El tiempo de las plazas" (Alianza), de Julia Ramírez; o "De prisiones putas y pistolas" (Alrevés), de Manuel Avilés, sobre ETA.

Entre la literatura y el relato periodístico se mueven obras como "Los años de la espiral" (Sexto Piso), de Jon Lee Anderson; "Poli" (Principal), de Valentin Gendrot; y "Vidas arrebatadas" (Planeta), de Pepa Bueno.

En el ensayo destacan "Como un ladrón en pleno día" (Anagrama), de Slavoj Zizek; "Con total libertad" (Salamandra), de Zadie Smith; "La ultraderecha hoy" (Paidós), de Cas Mudde; "Desmontando tópicos sobre la ultraderecha" (Gedisa), de Beatriz Acha; "Antisocial. La extrema derecha y la 'libertad de expresión' en internet" (Capitán Swing), de Andrew Marantz; "Sabiduría" (Paidós), de Michel Onfray; "Juntos" (Crítica), de Vivek Mourthy; y "Los espejismos de la certeza" (Seix), de Siri Hustvedt.

También aparecerán "La economía Doble X" (Temas de Hoy), de Linda Scott; "El síndrome de la impostora" (Península), de Elisabeth Cadoche y Anne De Montarlot; "Una historia de las imágenes" (Siruela), de David Hockney y Martin Gayford; o "Arboretum" (Sexto Piso), de David Byrne.

Otros ensayos serán "Atrapados por la lengua" (Larousse), de Sheila Queralt; "Narrativas económicas" (Deusto), de Robert Shiller, Nobel de Economía 2013; y "Los reyes también lloran" (Grijalbo), de Jaime Peñafiel.

En un ámbito más literario se editarán "55 libros en español del siglo XX" (Periférica), de Constantino Bértolo; "Mi editor" (Nórdica), de Jean Echenoz; "Cómo ordenar una biblioteca" (Anagrama), de Roberto Calasso; "Un lector" (Siruela), de George Steiner; o "De viva voz" (DeBolsillo), con las conferencias y alocuciones de Lorca.

Otros ensayos literarios serán "El secreto de los Buendía. Sobre Cien Años de Soledad" (Gedisa), de Sultana Wahnón; "Tras los pasos de Jane Austen" (Ariel), de Espido Freire; "Ensayos completos II" de Edgar Allan Poe (Páginas de Espuma); y "El joven Porcel (Destino)", de Sergio Vila-Sanjuán.

Jose Oliva